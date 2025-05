Celina Rucci contó la verdad: por qué se fue a vivir a Estados Unidos y se alejó de la TV

La realidad, sin embargo, tenía otros planes: primero la pandemia, luego el diagnóstico menos pensado. "Me descubrieron una leucemia mieloide, empecé un tratamiento durísimo y ya no volví", admitió Rucci en Desayuno Americano.

Si bien las quimioterapias surtieron efecto y la actriz está recuperada, no volvió a trabajar en los medios y por primera vez, compartió lo que hubo detrás de su decisión. "De pronto me di cuenta que subirme a las tablas, estar en un teatro, dedicarme al mil por mil como siempre hice, ya no me generaba placer. Además, tenía controles cada 3 meses que tampoco me permitían meterme de lleno en eso", explicó.

CELINA RUCCI.jpg La ex vedette en pleno proceso de quimioterapia.

Su vida en Estados Unidos, sus nuevos proyectos y su gran amor: así vive Celina Rucci hoy

De todos modos, este parate para Rucci es sólo en el plano artístico: "Mi cabecita está pensando cosas todo el tiempo. Tengo varios proyectitos, pero lejos del medio". Inevitablemente, le preguntaron si volvería al Bailando para ser parte de los festejos por los 20 años, pero ella fue clara: "No me da el físico. No estoy en condiciones de ponerme a bailar".

En tren de confesiones, cuenta que, a la distancia, puede ver que la enfermedad llegó a su vida para demostrarle que había otras prioridades: "Pasé meses en una camilla, estaba completamente vulnerable. La coraza que me había levantado para enfrentar la vida no estaba y el hombre que tenía al lado, que me conoció siendo una Ferrari, me vio en el peor estado y siempre me animó".

Celina Rucci-Federico Girardi-home.jpg

Celina Rucci sobre su marido: "Me hizo ver el amor desde otra perspectiva"

Con los ojos llenos de lágrimas, Rucci hablo de Federico Girardi, su actual marido: "Me hizo ver el amor desde otra perspectiva y me llegó a conocer como nadie. A él le debo la vida emocional. Mi cerebro está sano porque él me acompañó siempre".