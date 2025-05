Así es la vida en Uruguay de la ex vedette Claudia Fernández

La ex vedette uruguaya, Claudia Fernández, quien supo brillar en los escenarios argentinos, hoy se consolida como una de las máximas figuras del entretenimiento en su país natal. Tras conquistar el teatro de revista en Buenos Aires , Fernández regresó a Uruguay , donde atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera.

Si bien en Argentina se destacó en numerosas obras y programas televisivos, su vida en Montevideo le abrió nuevas puertas en la pantalla chica. Actualmente, se desempeña como jurado en Tu cara me suena, un formato internacional que goza de gran popularidad en la televisión uruguaya a través de Canal 12. No es su primera experiencia en este tipo de programas, ya que previamente participó en Got Talent Uruguay, lo que le permitió ganar aún más reconocimiento y sumar nuevos proyectos.