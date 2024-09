Cómo es la historia de amor de Celina Rucci y Federico Girardi

"Me enamoré de un médico, el mejor cirujano de columna en el mundo. Pamela lo conoció y linkeó mi personalidad con Federico, y ella hizo la conexión. Yo estaba re negada. No la careteo. Renegué...", confesó hace un tiempo la actriz y modelo sobre lo que fueron los inicios del romance.

Celina Rucci-Federico Girardi-1.jpg

Fue así como la relación comenzó a crecer y se terminó de asentar en los momentos más difíciles. Se debe a que Celina Rucci fue diagnosticada con leucemia mieloide aguda. Ante los difíciles momentos que debió atravesar, quien siempre estuvo a su lado fue Federico Girardi, por lo que eso fue la clave para darse cuenta del amor que abundaba en la pareja.

"Que maravilloso fue encontrarnos, quien diría que seríamos el todo para el otro! No me alcanzan las palabras para decirte que sin vos hoy no estaría acá, sintiendo todo este amor y respirando! Sos un hombre maravilloso, me llenas de orgullo cada día y me explota el corazón al despertar y verte a mi lado!", le dedicó ella para agradecerle por el apoyo en los momentos más críticos.

Las tiernas palabras que Celina Rucci le dedicó a Federico Girardi

Luego del casamiento soñado, Celina Rucci eligió tratar de poner en palabras el amor que le hace sentir Federico Girardi: “El amor es el camino, Federico sos el amor que siempre soñé. El estado pleno en una persona rodeada de tanta pasión y de seres maravillosos, que las palabras no podrían trasmitir todo lo que siento”.

Celina Rucci-Federico Girardi-2.jpg

“Cuando me tocó enfrentar una gran batalla contra la leucemia te dije: esperame que vuelvo. Y volví y mirá lo felices que somos, mirá con quienes estamos. Y no me importa si esto es para siempre, pero te amo y siempre voy a estar de tu lado porque vos me salvaste la vida”, expresó muy enamorada.