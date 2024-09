Las fotos de la boda de Celina Rucci en Grecia

Celina Rucci 2.jpg La boda de Celina Rucci y Federico Girardi

Por su parte, Federico Girardi optó por un traje en tono durazno, ideal para una ceremonia al aire libre, que combinó con una corbata azul oscuro y un boutonniere en tonos similares a los del ramo de la novia. El atuendo, completado con gafas de sol, le dio un toque fresco y adecuado para la ocasión en las playas griegas.

El mejor momento de la boda de Celina Rucci y Federico Girardi

Celina, visiblemente conmovida, recordó lo que le había dicho a su pareja durante su lucha contra el cáncer: “Cuando me tocó una gran batalla te dije ‘esperame que vuelvo y vamos a ser felices para siempre’. Mirá lo felices que somos, mirá con quiénes estamos”. La actriz no pudo contener las lágrimas mientras afirmaba: “Y no me importa si esto es para siempre o no, pero yo te voy a amar y voy a estar siempre, siempre de tu lado. Te amo con toda mi alma y te agradezco porque vos me salvaste la vida”.

Celina Rucci 3.jpg La boda de Celina Rucci y Federico Girardi

La boda fue mucho más que un simple evento social; fue una fiesta desbordante de alegría, en la que las tradiciones griegas jugaron un papel central. La música, el baile y la famosa tradición de romper platos al suelo fueron parte esencial de la celebración. Celina y Federico cumplieron con la costumbre del lugar al ritmo de "I Love You, Baby", mientras sus amigos y familiares los acompañaban en la pista de baile.