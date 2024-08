Celina Rucci se casa y los festejos durarán 7 días

La boda tendrá invitados argentinos que se instalarán en una isla griega durante la semana que duren los festejos. Sobre cómo se conoció la pareja, tanto De Brirto como Fernanda Iglesias contaron que el cirujano operó de la columna a Daniel Vila y que fue Pamela David quien se lo presentó a Celina.

Celina Rucci y su lucha contra la leucemia

En medio de los balances de fin de año, Celina Rucci sorprendió a sus seguidores al revelar un duro episodio que vivió durante el 2023. La exvedette, radicada en Estados Unidos, compartió en sus redes imágenes inéditas acompañadas de un conmovedor relato sobre su batalla contra la leucemia.

"Otro año, otra etapa superada. Este 2023 fue bastante duro, pero sirvió para superarme otra vez", expresó Celina, detallando los momentos de incertidumbre, miedo y dolor que enfrentó. La enfermedad, que ya había enfrentado en 2020, volvió a ponerla en "stand by", pero destacó la esperanza y las fuerzas que encontró en medio de la adversidad.

CELINA-RUCCI.png Celina comparte imágenes de su proceso de recuperación para concientizar sobre la importancia de un diagnóstico temprano.

La exganadora del "Bailando por un sueño" dedicó su mensaje a quienes atraviesan situaciones desafortunadas, brindándoles amor y esperanza. "¿Qué sería de esta vida si no tenemos esperanzas? Fuck 2023, hello 2024", concluyó Celina, marcando un nuevo comienzo.

Esta revelación se suma a su anterior confesión en mayo de 2021, cuando anunció públicamente su diagnóstico de leucemia. "Hoy es un día muy especial para mí y para todos mis seres amados. Hace un año, mi vida cambió completamente. Me diagnosticaban leucemia y me internaban de urgencia corriendo peligro", recordó en ese entonces.

El duro mensaje de Celina Rucci sobre su enfermedad

La actriz enfrentó la enfermedad con valentía, utilizando el humor como aliado. "Tuve miedo, pero lo combatí con risas y humor; tuve ansiedad, como todos por no saber si había un futuro, pero me propuse vivir cada día como único e inigualable", compartió. Además, agradeció el apoyo de su pareja, familia, amigos y seguidores durante su proceso de recuperación.

Ahora, Celina Rucci cierra el capítulo del 2023 con un mensaje de superación y optimismo. En sus propias palabras: "A todos los que están transitando por algo similar no puedo darles una fórmula mágica, quizás mi experiencia les devuelva esas fuerzas que se necesitan para encarar estas pruebas. ¡Se me cuidan! Y en estos tiempos que nos toca vivir no sean malos, agradezcan a diario algo tan desvalorizado que es respirar. Los quiero".

Finalmente, en sus historias de Instagram, Celina aclaró que su último posteo era un recuento del año pasado y que en el presente se encuentra sana y agradecida por la nueva oportunidad. "Feliz 2024", concluyó, transmitiendo paz y optimismo frente a un espectacular amanecer.