El escandaloso momento que se vivió en Gran Hermano en Año Nuevo

Furia 1.jpg Furia no quiso participar de la foto de fin de año de Gran Hermano

En la red social X, los usuarios compartieron los momentos más divertidos de la noche festiva de los concursantes. Entre los videos virales, destacó uno protagonizado por Juliana Scaglione, apodada "Furia", una de las participantes más respaldadas por el público. En el clip, la concursante inhala helio de un globo y pronuncia: "Lisandro al 9009, que se vaya". Concluye su mensaje expresando su deseo de irse a Brasil si la eliminan: "Y si me voy, páguenme un pasaje a Brasil, yo en este país no me quedo".