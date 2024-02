Cómo fue el robo que sufrió la periodista de TN, Paula Bernini

La situación ocurrió el pasado viernes, cuando la periodista sufrió el hurto de su cartera y el vaciamiento de sus cuentas bancarias. Bernini relató el incidente en sus redes sociales, alertando sobre una modalidad delictiva en aumento. "Llegué a Mar del Plata y me robaron. Estacioné, cerré la camioneta y una mujer con un inhibidor no permitió que las puertas se cierren", compartió visiblemente afectada.

Qué le pasó a Paula Bernini, periodista de TN, en Mar del Plata

"Que me hayan robado, me jode. Aunque son todas pavadas, maquillaje, lentes, pero bueno. No es una tragedia, así que voy a tratar de pasarla bien estos tres días. A partir de hoy me tomo la costumbre de verificar que cerré el auto tocando la manija", reflexionó la periodista, subrayando la importancia de estar alerta ante posibles inhibidores.

Sin embargo, la sorpresa para Bernini llegó al día siguiente al descubrir el vaciamiento de sus cuentas bancarias. "Me vaciaron la cuenta. No lo puedo creer. Quiero llorar", expresó conmocionada al mostrar una captura de su homebanking. Agradeció a sus seguidores por el apoyo recibido y a sus padres por ser su sostén emocional en momentos difíciles.