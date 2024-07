Cuál fue la noticia que le cambió la vida a Lali Esposito

La noticia del embarazo de Anita Espósito que sorprendió a Lali

La conductora reveló por qué no dio antes la noticia: “Había que hablar con el médico”. “Vamos a tener un patriotita”, celebró Cami y Lucas le preguntó qué pensaba su hijo, al saber que se convertiría en hermano mayor: “¿Qué dijo Santino? ¿Está contento?”. “Está muy contento”, reveló Anita y la ex de Alexis Mac Allister comentó: "Siento que sería el mejor hermano mayor”.

La noticia rápidamente inundó las redes sociales, se hizo viral en X y la primicia le llegó a Laura Ubfal, que decidió etiquetar a Lali para darle sus felicitaciones por convertirse en tía nuevamente. “Lali volverá a ser tía”, escribió la periodista junto al video del anuncio de Anita Espósito, sin chequear la información.

lali 1.jpg Laura Ubfal confirmó que Lali Espósito sería tía nuevamente, tras escuchar a la hermana de la cantante.

La aclaración de la hermana de Lali Espósito

A pesar de la sorpresa que le deben haber generado a la cantante las palabras de la periodista, su hermana reveló la verdad de todo durante la transmisión del programa de streaming, habló del plan que tramó en secreto y confirmó que era una forma de sorprender a Fede porque había estado de vacaciones, sin escucharlos.

“Amo tu entusiasmo, pero es una joda”, explicó Anita, que debe haber asombrado a su hermana que no estaba al corriente de la broma. “Yo fui Fede, ¡me la re creí! Me caen mal, yo ya estaba imaginándome cómo fue la reacción de Lali cuando se enteró que va a ser de nuevo tia! Me cree una película, Jajajaja”, comentó una usuaria sobre Lali.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Patria y Familia (@patriayfamilia_)

El novio de Lali Espósito contó cuál es el drama que tiene la pareja

Primero hubo rumores de todo tipo, pero luego de que la relación se consolidara, Lali Espósito y Pedro Rosemblat blanquearon su noviazgo y la pareja copó los portales y las redes por la popularidad de ella y el vínculo con los medios del periodista. Los dos dijeron estar muy enamorados, y así lo muestran en cada oportunidad que tienen.

La cantante compartió un divertido momento que vivieron tras una invitación que les hizo un restaurante para ir a cenar a cambio de que ella publique algunas historias de Instagram en el lugar. El tan popular canje al que apelan los famosos en las redes sociales y que en este momento fue motivo de un divertido contrapunto entre la pareja.

“Tenemos un problema, nos han invitado a comer. Ella es una persona con incontables talentos: canta, baila, actúa, es graciosa, carismática, pero como todos tiene algunas limitaciones”, comenzó diciendo en forma sarcástica el periodista, mientras su novia se reía. “Ella como influencer no es buena, no filma la carne, filma el tenedor: saca una foto oscura. Y no sabemos cómo explicar que hemos comido muy rico acá”.