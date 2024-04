Por qué Lali Espósito lloró de manera desconsolada en un programa de España

Embed - Rosse lo tiene TODO: voz, emoción y sensibilidad. ¡INCREÍBLE! | Audición 01 | Factor X España 2024

En el debut de este miércoles, Rosse presentó su versión de la canción “Dragón”, de Lola Índigo, y aseguró que se lo dedicó a sí misma en su pasado, al contar que sufrió abusos sexuales durante varios años cuando era pequeña. “A la niña que fui y a la infancia que me robaron”, destacó.

“Fue con cuatro años, hasta los 13. Mis padres no lo supieron hasta hará tres años o así y me da rabia pensar que esto lo están pasando más niños y adolescentes y que no estén diciendo nada”, expresó. Y siguió: “La música me ha ayudado a exteriorizar lo que sentía. Si le mandara un mensaje a esa niña, le diría que ella lo hizo lo mejor que pudo, que no tuvo la culpa de nada, que no debe tener vergüenza y que ha sido fuerte para sobrellevarlo. Gracias a ella soy quien soy y tengo la fuerza que tengo”.

La emoción de Lali Espósito luego de escuchar a una concursante

Con los pies descalzos y una voz que dejó boquiabiertos a los jueces de la competencia, la participante interpretó el cálido tema y emocionó a los presentes. Principalmente a Lali Espósito, quien no pudo contener las lágrimas al escuchar su historia. “Estoy muy conmovida”, alcanzó a decir con un tono entrecortado por el llanto.

image.png Lali Espósito.

Y añadió: “Me cuesta mucho decirte algo. Perdón...”. Cuando se logró recomponer brevemente, la artista le dedicó unas sentidas palabras a la concursante. “Vos no sabés el valor que tiene que estés acá hoy, porque del otro lado hay mucha gente que no pudo nunca hablar o no sabe cantar y no encuentra el medio para decir. Y vos lo hiciste y eso te transforma en más allá de una guerrera personal y una resiliente absoluta”, aseveró.

“Te transforma en un ejemplo y usaste el canal más bello que pueda existir, que es la música. Te agradezco que estés acá hoy, personalmente y por toda la gente que está hoy del otro lado”, concluyó. Al instante, el jurado le otorgó un “sí” unánime y se puso de pie para aplaudir a Rosse. Finalmente, todos se fundieron en un sentido abrazo al que también se unieron sus papás.