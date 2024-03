Lali y su declaración de amor a Pedro Rosemblat en Instagram

La cantante expresó sus profundos sentimientos a través de las redes sociales. “Hasta tus ojos, nadie me había visto”, reflexionó.

Pese a que la artista ya protagonizó apasionados romances bajo las luces del espectáculo, pero su incipiente relación con Pedro Rosemblat no se parece a ninguna otra. Fue la misma cantante quien expresó, mediante un posteo en Instagram, lo que siente por el streamer.

“Hasta entonces yo solamente había compartido algunas cosas con algunos otros. Hasta entonces me había divertido o había sufrido los embates del amor ordinario, el drama de los días en los que uno plantea un proyecto compartido, un modo más económico y sustentable de enfrentar la vida en este mundo”, aseguró.

“Hasta entonces había intentado con otros, pero nadie me había descubierto. Hasta tus ojos, que parecieron reconocer algo perdido y recobrado, nadie me había visto”, expresó románticamente. Estas palabras generaron euforia entre sus seguidores y celebraron la etapa de gran felicidad que vive la artista.

Desde que arrancaron su noviazgo, Lali y Pedro Rosemblat ya compartieron sus primeras vacaciones juntos en Uruguay, desde donde mostraron cómo eran sus días de playa, mar y a puro romance.

“Estoy feliz. Hasta las manos”, había dicho Lali en la previa del Cosquín Rock, poco antes de su paso por el festival, tras confirmar su relación con Pedro era un hecho, después de semanas de rumores y especulaciones. “Estoy hasta las ‘manoplas’”, bromeó, fiel a su estilo. “Estoy re contenta”, aseveró, sonriente.

De qué manera defendió Jorge Lanata a Lali Esposito

El periodista y conductor, Jorge Lanata, reafirmó su defensa a la actriz y cantante Lali Espósito frente a la polémica que sostuvo la semana pasada con el presidente de la Nación, Javier Milei, y fue contundente con sus palabras.

Lanata dialogó con Jonatan Viale en su debut en TN con "¿La ves?" y consultado por los dichos del presidente argentino sobre la cantante, expresó: "Es un error y una pelea despareja. Un presidente no se puede meter con un civil porque un civil no tiene cómo defenderse. Él se divierte porque le parece popular".

"Él lo explica como una batalla cultural, dice que eligió a Lali como una sub batalla cultural para explicar lo de las cajas. Porque el tema de fondo no es Lali, sino cómo un gobernador X le paga 3050 mil dólares a una artista", acotó Viale.

"Ahí hay que ver qué tipo de artista es. Si hubiera podido ganar esa guita por sí misma. Si la mina cobra 300 mil dólares por presentarse, a mi no me molesta si es lo que ella cobra. En defensa de Lali en este caso, labura desde que tiene cuatro años y que yo sepa no fue empleada del Estado", planteó Lanata.