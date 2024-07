El novio de Lali Espósito contó cuál es el drama que tiene la pareja

image.png

Pedro Rosemblat contó los problemas de Lali Espósito

La cantante compartió un divertido momento que vivieron tras una invitación que les hizo un restaurante para ir a cenar a cambio de que ella publique algunas historias de Instagram en el lugar. El tan popular canje al que apelan los famosos en las redes sociales y que en este momento fue motivo de un divertido contrapunto entre la pareja.

“Tenemos un problema, nos han invitado a comer. Ella es una persona con incontables talentos: canta, baila, actúa, es graciosa, carismática, pero como todos tiene algunas limitaciones”, comenzó diciendo en forma sarcástica el periodista, mientras su novia se reía.

Pero, ¿Cuál era el problema de Lali como influencer? Pues, respecto a eso, agregó Pedro: “Ella como influencer no es buena, no filma la carne, filma el tenedor: saca una foto oscura. Y no sabemos cómo explicar que hemos comido muy rico acá”.

Acto seguido, Lali compartió otro video donde se la puede ver comiendo un volcán de chocolate mientras Rosemblat la filma y se ríe porque la cantante desaparece del plano. “¿A dónde va?”, se preguntó indignado.

¿Qué dice el tarot sobre la relación de Lali Espósito y Pedro Rosemblat?

Aunque los mensajes de amor y las fotos románticas se multiplican, y ambos contaron en los medios, aún sin hablar demasiado de su relación, lo enamorados que están, las cartas de tarot no auguran un vínculo que dure muchos años.

Al menos así lo reveló la tarotista Fabiana Aquín, a quien le consultaron sobre el futuro del noviazgo de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en el programa “Empezar el día” que conduce Yuyito González.

“Las cartas dicen que van a seguir, ella se siente muy contenida con él”. Sin embargo, pese a contar que entre ellos “hay buena energía”, no dejó un buen augurio: “Que sean felices, no sé si le veo un largo futuro pero sí veo que por ahora siguen. Lali es ella, le veo una relación de corto plazo pero que está bien hoy por hoy, son felices”.