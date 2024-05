En medio de los rumores de crisis, Lali Espósito blanqueó cómo está todo con Pedro Rosemblat

Lali utilizó su cuenta de Instagram para hacer una serie de publicaciones que, lejos de mostrar una relación en crisis, revelaron una pareja que disfruta de la ironía y el juego compartido. En una de sus stories, Lali compartió una captura de pantalla mostrando que Pedro le había dado "like" a una de sus publicaciones, acompañada del comentario: “¡Ayyyy chicos! Me dio like el pibe que me gusta. Ojalá se me dé”.