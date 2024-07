Nazareno Casero contó cómo es ser hijo de Alfredo: "Tengo que hacer honor"

“A Nazareno Casero le debe hinchar las bolas que siempre le pregunten ¿qué se siente ser hijo de…?”, lo introdujo al tema el conductor, Fernando Dente. Con sinceridad, el actor se explayó sobre el tema: Sí, tampoco me molesta tanto, eh. Es imposible, soy el hijo de… Entonces de alguna manera puedo renegar, puedo lo que quieras”, comenzó diciendo sobre el tema.

Nazareno Casero habló como nunca de su "romance" con Graciela Alfano

Sin lugar a dudas Graciela Alfano es una de las mujeres más bellas de la Argentina. Y a sus 71 años, la modelo está lejos de dejar de causar suspiros, por lo que las redes sociales suelen enloquecer cuando sube una foto. Tanto es así que incluso algunos famosos reaccionan a sus publicaciones, como por ejemplo Nazareno Casero.

Es que en las últimas horas una foto de Graciela Alfano en bikini se hizo viral en X (ex Twitter), y provocó la reacción de Nazareno Casero que aprovechó la tendencia para contar una anécdota de su infancia que tiene la modelo como protagonista.

“Corría el año 1996, mi viejo trabajaba en América 2 haciendo Chachachá y yo iba casi todos los días a las grabaciones. Recuerdo que en reiteradas ocasiones íbamos en calidad de amigos a visitar a la Alfano a su camarín y ella me recibía con besos (tiernos, JAMÁS se propasó)”, escribió el actor.

Lali y Nazareno: ¿amor en Nueva York? Nazareno Casero.

La historia de Nazareno Casero y Graciela Alfano

“Me daba unos besos, me decía lo lindo que era y lo bien que me portaba… yo obviamente estaba incendiado por dentro”, reveló antes de aclarar: “Si bien era un ñiñito de 10 años, podía entender que Graciela Alfano era un incendio forestal que quemaba todo a su paso. Creo que después de Xuxa no había mujer que hiciera latir tan fuerte mi pequeño corazón infantil”.

Lejos de terminar, el mediático contó cómo eran los regalos que Graciela Alfano le hacía: “La cuestión es que luego de besos y halagos por parte de ella hacia mí, Graciela buscaba dinero entre sus pertenencias y entregaba un billete que incluso tenía rastros de su perfume”.

“A veces eran billetes de $5, de $10 y hasta hubo alguno de $20. Es decir que la Alfano me besuqueaba y me daba dinero que gastaba en el kiosco de al lado del canal. Comía panchos y alfajores, tomaba coquitas… todo pago por Graciela Alfano. Recuerdos imposibles de olvidar”, cerró el actor.