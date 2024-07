Furia de Gran Hermano hizo canje y cambiará su rostro

“Hoy tuve el agrado de atender a la mujer tendencia #1 de Argentina y alrededores. Mi nueva y bella paciente Furia, crossfitera de sangre como yo. Charlamos un montón de entrenamiento y salud nos trasmitimos muy buena energía y planeamos tratamientos a futuro”, escribió el profesional en su posteo.

“Viene a hacerse unos retoques para poder respirar un poco mejor y además para quedar con una nariz más estética también. Vamos a levantar un poco la punta y a suavizar el dorso de la nariz”, señaló el médico.

IMG_1895.jpeg



“Chicas, llegó el momento, me va a ayudar un montón. Él es un genio. Esto no es solo estético sino también para poder respirar mejor, para no entrenar y que me caiga agüita”, señaló por su parte Furia.

El ataque de Furia de una fan

Una nueva polémica se ha instalado en torno a Juliana 'Furia' Scaglione quién decidió aprovechar su momento de fama para sacar un rédito económico, pero la estrategia no fue la más atinada. La doble de riesgo comunicó a sus seguidores que cobraría 5 mil pesos cada uno de los saludos personalizados que envíe a sus fanáticos.

A su vez, advirtió que iniciaría demandas contra todas las cuentas de fandom’s que utilicen su nombre para facturar. Esto causó disgusto entre quienes la apoyaban, ya que muchos de ellos destinaron mucho dinero para que ella permanezca en el reality, a través de los votos telefónicos en los que participaba gala tras gala.

Una de las fanáticas se expresó con mucho enojo a través de su cuenta de X. Advirtió que no bancaría más a la ex jugadora: “Me bajo del fandom furioso. Todo lo que está haciendo tiene un límite. La banque desde el día 1. Aporté un total de aproximadamente 3 millones de pesos a las unificaciones para que se quede, pero ya, que me quiera cobrar un saludo o ponerme una demanda... next”, escribió la usuaria, totalmente decepcionada por la actitud de Scaglione.

Por otro lado, Furia había aclarado días atrás en Toda, el programa que conduce Alex Caniggia en Carajo Stream, que se encuentra recaudando dinero. Aclaró que aún no cobro lo adeudado por Telefe y que necesita de un sustento económico para poder invertir en sus futuros proyectos.