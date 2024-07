El posteo de Luis Caputo que desató un escándalo: "Vender dólares para pagar impuestos"

El ministro de Economía realizó un comentario en sus redes sociales y lo cruzaron todos, desde la oposición hasta ex compañeros como Carolina Píparo.

En las últimas horas, "Toto" Caputo se encontraba respondiendo mensajes en X (ex Twitter) cuando el usuario Víctor Ybarra le preguntó "si los dólares que compran no liquidan el equivalente emitido para absorber los pesos emitidos por CCL, lo pueden absorber por otro lado, ya sea mediante bancos por ejemplo?".

Fue allí que el ministro contestó con un mensaje que trajo más de un dolor de cabeza al oficialismo. "Los pesos emitidos son por compras en el Mulc. El objetivo siempre fue secar la plaza de pesos. Lo digo desde la primer entrevista, pero bueno, todavía algunos no se convencen. La realidad probará que en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte!", escribió Caputo.

twete caputo.jpg El posteo de Luis Caputo que desató el escándalo.

Con más de un millón y medio de reproducciones y miles de compartidos, los usuarios respondieron con indignación a este mensaje del ministro de Economía. Y allí, entre tantas respuestas, aparecieron algunas figuras conocidas.

El escándalo por el tweet de Luis Caputo

La primera en llamar la atención con su respuesta fue Carolina Píparo, ex diputada de La Libertad Avanza, quien se alejó del espacio oficialista a fines de marzo por visiones diferentes.

"Hola ministro, no lo conozco ni conozco su plan, pero en lo único que se me ocurre pensar mientras leo esto es en las personas que no tienen un solo dólar, y esperar que ustedes ya hayan pensado en lo mismo. Slds", escribió.

Algunos usuarios que militan para LLA la cruzaron en su respuesta, entre ellos uno que la tildó de "tarada". Fue en ese momento que Píparo cruzó al Gobierno al indicar que "un poco puede ser, imagínate que hice una campaña entera creyendo en que se iba a llegar al gobierno para bajar impuestos y no solo subieron sino que el ministro sale a decir que muchos van a tener que vender dólares para pagarlos".

Hubo también otros usuarios que apuntaron directo contra el ministro de Economía. "Yo tengo un dolar en la trompa de un elefantito de porcelana que era de mi abuela Nélida, es cara chica ¿Sirve?", le preguntó el usuario @carlosaletto. Juanjo Tufaro, referente del Frente Renovador de la ciudad de Buenos Aires, le contestó en la misma línea al afirmar "Y el que no tiene dolares? Y el que no tiene ahorros?".

Los otros anuncios de Luis Caputo

Por otra parte, el ministro de Economía reiteró que en septiembre reducirá el impuesto País y en diciembre quedará eliminado, lo cual espera que ayude a profundizar el proceso de desinflación.

Además le adelantó al campo que no espere un anuncio de baja de retenciones durante la próxima inauguración de la Exposición Rural, aunque anticipó que se están estudiando algunas medidas.

Asimismo, confirmó que las reservas de oro fueron sacadas del país en invertido en otras plazas con el objetivo de obtener un rendimiento adicional.