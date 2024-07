Una periodista denunció a Pablo Duggan por maltrato y la echaron de Radio 10

"Yo lo denuncié públicamente el año pasado, pero no judicialmente porque no estaba preparada y, por supuesto no sabía cómo defenderme. Me llamaron mil veces y me ofrecieron dinero para que me vaya. Me ofrecieron cinco millones de pesos. No les voy a regalar 17 años de trabajo gratis por cinco millones de pesos", contó Anita Maccaroni.

Y agregó: “Yo me vi acorralada porque nosotros nunca sabíamos cómo iba a llegar él al estudio. Él venía con muchos aires y de repente trataba mal a todo el mundo pero generalmente es con las mujeres”.

La denuncia contra Pablo Duggan en LAM

"Le decía que no me podía tratar así porque yo me iba llorando a mi casa. Me acuerdo porque jugaba Boca, mi hijo me estaba esperando y me encerraba en la habitación a llorar. Ahí fue cuando tuiteé y por supuesto, al otro día tenía todo encima: recursos humanos y el coordinador de la radio", contó.

anita-maccaronijpg.jpg Ana Maccaroni, la periodista que denunció a Pablo Duggan.

La periodista leyó en LAM el certificado que tiene por necesitar un tratamiento psiquiátrico:"'La paciente ha iniciado tratamiento psiquiátrico en febrero de 2024 tras ser derivada por su psicóloga con quien se atiende desde hace, aproximadamente, un año. La consulta es por cuadro de depresión y menciona que la sintomatología es crisis de ansiedad, pánico y sensación de perdida de control'".

Polémica por la decisión de Radio 10

"Por no bajar mis tuits y demandar a Pablo Duggan me acaban de echar de Radio 10", escribió la locutora en su cuenta de Twitter, algo que rápidamente se viralizó.

La situación se amplió luego en LAM, cuando Yanina Latorre explicó que "le acaban de comunicar que la desafectan, la echan de la radio, por no borrar los tuits que puso en contra de Pablo Duggan, el tipo que ella denunció en la Justicia por acoso y maltrato laboral".

Fue la propia Maccaroni quien se comunicó con el programa y, al aire, relató lo sucedido: "El coordinador de la radio me llamó para decirme que no me presente hoy porque la empresa determinó hacerme a un lado. Yo pregunté cuál era el motivo y me dijeron que no sabían, pero que no me presente porque me iba a encontrar en la puerta con un comunicado para que no pudiese entrar. Pero mis abogados me dijeron que me presente igual".

"Es de locos, estamos hablando de 17 años de antiguedad y donde vos sos la víctima y la persona que estás afectada por el matrato laboral del conductor del programa donde trabajás", cerró Yanina Latorre con un visible enojo.