La salud de Jorge Lanata: así se encuentra tras el último cambio que hicieron los médicos

Sumado a esto, la nota replicada en la red social X (ex Twitter), se refirió al proceso que por el que está transitando la familia: "No es la primera vez que Lanata permanece internado mucho tiempo, pero lógicamente la angustia crece con el paso del tiempo en el caso de una persona que es trasplantada, que sufre de EPOC y de diabetes, entre otras comorbilidades, a sus 63 años."

Lanata 1.jpg

"Con todo, tanto su actual mujer, como sus ex, Andrea Rodriguez y Sara Stewart Brown (Kiwita) madres de sus hijas, mantienen una fuerte esperanza de verlo salir de terapia intensiva. Las horas y los días darán la respuesta", cerró en la columna publicada.

Por qué Marina Calabró no quiere hablar de la salud de Jorge Lanata

Jorge Lanata continúa internado y, en las últimas horas, el Hospital Italiano difundió el parte médico, donde dieron detalles de su estado actual de salud. Hace unos días, Marina Calabró fue consultada por la hospitalización del periodista y explicó por qué no quiere dar detalles de cómo se encuentra.

“El viernes vi que circulaba la noticia de la intubación, estoy en contacto con Elbita. A mí no me gusta invadirla, no me gusta preguntarle cómo está, el minuto a minuto porque ellos son muy herméticos. Me parece super bien que cuiden de Jorge. Después Jorge cuando sale, cuenta todo. Ya es su salud, su decisión”, explicó en Socios del Espectáculo.

Marina Calabro 2.jpg

“Yo soy super respetuosa y a Elba lo que más le pregunto es cómo está ella, cómo la va llevando porque son procesos largos. Pensá que va a hacer un mes desde el episodio, desde aquel viernes, sino me equivoco fue 14 de junio”, sostuvo la periodista sobre el tiempo que lleva Lanata internado por sus problemas de salud.

Marina Calabró habló de Jorge Lanata

“Así que ya casi un mes, que entró para hacerse una tomografía pulmonar, un estudio programado, de rutina y pasó lo que ya todos saben”, reconoció y reveló que su esposa es la encargada de estar junto a él en estos momentos. “Es ella quien lo está acompañando 24 por 24”, comentó.

Calabró confesó que estima muchísimo a la abogada por el acompañamiento a Jorge y por su fortaleza. "Yo la admiro mucho porque es inhundible Elba Marcovecchio, es una gran, gran mujer. Le tengo mucho cariño”, confesó la periodista sobre la esposa de Lanata, que está sobrellevando de la mejor manera esta nueva internación del conductor.