Marina Calabró ya tiene reemplazo en Lanata sin filtro: a quién eligieron

Calabró explicó que su renuncia estaba relacionada con la reducción de tiempo del programa, lo que afectaría significativamente su columna. "Lo venía hablando desde que se nos comunicó el acortamiento del programa. Mi columna era la más larga y, bueno, por lógica iba a ser la que más se iba a resentir en tiempo. El 19 de marzo lo hablé con Lanata, él me entendió, fue reamoroso conmigo. Me dijo: ‘Bueno, la vida nos va a volver a cruzar y laburaremos otros 9 años más juntos’. Fue lindo escuchar eso", relató la periodista.

La partida de Calabró se produjo en medio de una controversia generada durante la entrega de los premios Martín Fierro. La periodista dedicó su premio al periodista Rolando Barbano, quien no le correspondió el gesto al recibir su propio premio, generando una situación incómoda y una ola de rumores sobre la relación entre ambos.

En medio de esta conmoción, se comenzó a especular sobre quién ocuparía el lugar dejado por Calabró. Este miércoles, Yanina Latorre confirmó en el programa LAM que Augusto Tartufoli, conocido como Tartu, será el nuevo encargado de la columna de espectáculos en "Lanata Sin Filtro". Tartufoli actualmente conduce junto a Sabrina Rojas "Pasó en América" todas las noches y forma parte del panel de "A la Tarde", ciclo conducido por Karina Mazzocco.

En una breve comunicación, Tartufoli comentó sobre su nuevo rol: "La verdad es que me llamaron, pero ni siquiera me junté". Aunque no descartó formar parte del ciclo, añadió: "Quizás suceda". Esta noticia pone fin a las especulaciones sobre el futuro del programa sin la presencia de Calabró.

Calabró 2.jpg Tartu reemplazará a Marina Calabró

Qué dijo Barbano sobre la renuncia de Marina Calabró

La renuncia de Calabró no solo sorprendió a sus seguidores, sino también a su exnovio, Rolando Barbano. En un móvil de "Buenos días, América", Barbano expresó su tristeza por la partida de Calabró del programa radial. "Siento tristeza porque es una gran compañera, el número uno, una gran periodista. Como ya lo he dicho innumerables veces, es una de las mejores periodistas de la Argentina y es una pena no poder trabajar con ella", afirmó.

Barbano también mencionó que Calabró le había comentado su decisión durante su relación, cuando se supo que el programa tendría una hora menos. "A ella no le gustaba, intentó probar y bueno, después terminó mi relación con ella. No sé exactamente por qué lo hace ahora, eso se lo tienen que preguntar a ella, pero en marzo cuando estábamos juntos quería irse. Y bueno, pasó", explicó el periodista.