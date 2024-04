Cómo reaccionó Flor Jazmín Peña al encontrar el broche de una mujer en la casa que comparte con Nico Occhiato

Todo habría comenzado cuando la co-conductora del programa contó que en la casa de él usa el pelo suelto porque no tiene nada para atárselo. De ahí en adelante, el momento incomodo para Nico fue que ni él sabe de quién es ese broche. Por su parte, ellos no conviven por el momento, y decidió contar esta curiosa anécdota al aire.

“Cuando no tengo ninguna colita a mano en la casa de Nico, me quedo con el pelo suelto”, comenzó. Luego, Jazmín soltó: “Ese broche que está ahí, que no sé de quién es, no lo voy a usar. Me voy a quedar con el pelo suelto”. Sorprendido, Nico contesta: “¿Qué broche hay en mi casa?”.

Entre risas y sarcasmos, respondió: “Hay un broche gigante. Se ve que ella tenía un re buen pelo”. Y agregó: “Encima, un día que se había inundado toda la casa, se la ordené y aparecieron broches, cosas... ¡¿Podés sacar ese broche del lugar donde guardás las toallas?! Está ahí. Es gigante.”

Nico Occhiato, sin darle vueltas al asunto, lanzó: “No sabía de la existencia de esos broches”. Mientras tanto, la justificación para Flor Jazmín Peña fue que “a veces lo usaría para colgar la ropa”.

La razón por la que Nico Occhiato cambió la programación de Luzu TV

Nico Occhiato se hartó de las críticas a Luzu TV y salió al cruce para explicar por qué decidió cambiar la programación por un día. El miércoles 17 de abril, el conductor decidió hacer una prueba para que la audiencia conozca los distintos ciclos del streaming. Para eso cambió el horario habitual de la programación y obtuvo muy buenos resultados.

Pese a que logró su cometido y lo celebró, Occhiato se tomó unos minutos para responderle a los haters y colegas de Olga que lo criticaron por esta idea. "Quiero felicitar a todos los programas de LUZU hoy que levantaron su audiencia habitual, todos la superaron en el día de LUZU Random. Ese fue el objetivo por el cual hicimos esto también, que gente que no conocía, conozca otros programas", planteó.

"Esa fue la intención del LUZU Random de hoy, así que felicito a todos los programas y las producciones de hoy, estuvo muy bueno el experimento. Fue un experimento y, ojo, aclaro esto porque hay gente que piensa boludeces, que se hizo para... Se hizo sólo para nosotros esto, es un experimento de LUZU interno para que la gente conozca los programas y no más que eso", afirmó.

"Se pusieron a fantasmear, a hablar boludeces, entonces digo, no hablemos boludeces. Esto es parte de experimentar algo que no está experimentado porque yo no lo vi en ningún canal de tele históricamente de hacer un día de cambios de horario. No sea cosa que ahora hagan lo mismo porque vieron que lo que hacemos después se hace, lo digo por las dudas", advirtió picante Nico Occhiato.

Y concluyó su descargo: "Es sólo por eso, es algo interno, no estamos mirando a nadie, nos vemos a nosotros, cambiamos los horarios para que nuestra comunidad conozca nuevos programas. Porque nosotros tenemos once programas y por ahí el mismo pibe que nos ve a nosotros, no ve el resto. La comunidad es bárbara porque al horario que prendemos está y todavía más grande. Entonces la verdad por ahí lo hacen ahora, ¿viste?".