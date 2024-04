Quién va a salir de la casa de Gran Hermano según todas las encuestas

GH 1.jpg Coti y Emma compiten para ver quién abandonará la casa de Gran Hermano

Cómo son los resultados de la encuesta de Gran Hermano

A pesar de la incertidumbre, la encuesta muestra una situación pareja entre Emmanuel y Constanza, con cerca del 40% de los votos cada uno. Por su parte, Furia se encuentra en tercer lugar con el 15% de los votos. Zoe, por haber ingresado a la placa más tarde, cuenta con cierta ventaja en las estadísticas, aunque estas podrían variar en los próximos días.

Es crucial destacar que esta encuesta es solo una simulación y no refleja necesariamente lo que ocurrirá en el programa, ya que los únicos votos válidos son los realizados de manera oficial. Sin embargo, ante la cercanía de la gala de eliminación, los participantes deben mantenerse alerta y cuidar su imagen, ya que cualquier comportamiento negativo puede influir en la percepción del público y modificar los resultados previstos.

GH 2.jpg Furia teme irse de la casa de Gran Hermano

Furia cree que ella será la que abandone la casa de Gran Hermano

A pesar de los números de esta encuesta, dentro de la casa se vive una situación muy diferente, ya que Furia siente que ella será la que abandonará la casa este fin de semana. “Los votos negativos de esa mina (Coti) te rompen el o…, más los tuyos y los del otro, estoy más cog…”, aseguró.

“Estoy en una posición en la que sé que me voy a la mier… y también esto del diagnóstico, sé que me voy porque esta mina me tiene de punto y soy la única a la que no le habla, y también porque juega con los Bros”, agregó Furia en el confesionario.

“Acá los únicos bol… que dicen Constanza al 9009 somos Emma y yo. Pero te digo que si se va esta mina el domingo y yo me quedo, Martín la semana que viene se va con el perro a la casa”, agregó.