Quién era la persona que Gran hermano quería meter en la casa: "No quiso y por eso entró Coti"

marianela mirra portada.jpg Marianela Mirra había sido la elegida por Gran Hermano en un principio.

Incluso, todavía se especula con su condición verdadera como jugadora. Algunas voces aseguran que su tránsito está limitado, mientras que oficialmente se intenta instalar la idea de que posee los mismos derechos y obligaciones que los concursantes que se encuentran en aislamiento hace cuatro meses.

En definitiva, se acaba de conocer una información tremenda relacionada al ingreso de Coti a la casa más famosa del país. Resulta que Juan Etchegoyen contó en Mitre Liva que la correntina no era la opción ideal de Gran Hermano. “¿Saben en quién habría pensado la producción en su momento? En Marianela Mirra. Fue tentada para ingresar y no quiso”, aseguró.

El periodista agregó más datos que recopiló desde fuentes del canal y sostuvo: “Es ahí donde se confirma lo de Coti. Yo creo que este contacto entre la producción y Marianela será desmentido pero es lo que me cuentan desde adentro”.

La nueva y escandalosa pelea de Furia y Coti por un error en Gran Hermano

Juliana Furia Scaglione y Coti Romero están muy lejos de hacer una tregua y las dos participantes más fuertes de Gran Hermano volvieron a protagonizar una nueva pelea que sacudió a la casa más famosa del país.

Embed - Un comentario de Furia desencadenó una fuerte discusión con Coty - Gran Hermano

Todo ocurrió cuando los hermanitos jugaban al “Scrabble” y Nicolás Grosman ubicaba las letras de la palabra “microondas” en el suelo. Coti le había dicho que el término llevaba una “h” intermedia, por lo que le hizo perder un punto al equipo.

“En tu defensa, vos lo escribiste bien y una bolud... te dijo que iba con h. Corta”, lanzó Furia, sin filtro alguno. Aunque la correntina se disculpó con su compañero por el error ortográfico, no dudó en salir al cruce de la entrenadora: “Despacio, Juliana, yo no soy ninguna bolud...”.

En su defensa, Furia negó haberse referido a ella, pero Coti explicó que se dio por aludida porque fue quien le dio la indicación a Nicolás. “Yo fui la que se lo dijo. ¿Por qué no sos más tranquila y decís las cosas bien? (...) Me parece que no son las formas, prefiero que te pares y me lo digas”, retrucó mientras se levantaba de su asiento.

Esto derivó en un tenso ida y vuelta entre las mujeres y, ante el pedido de Juliana de que se tranquilice, Coti sentenció: “Tranquila vos. Yo no voy a aguantar esas cosas. Yo no soy Joel, Agostina ni Catalina”. Rápidamente, los usuarios se hicieron eco de la polémica: mientras algunos pidieron la salida de Coti reclamando que este no es su Gran Hermano, otros cuestionaron las formas de Furia.