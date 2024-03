El llanto de Flor Jazmín Peña después que su ex la acusara de infiel

La conductora no pudo contener las lágrimas al hablar de la acusación de infidelidad que había dicho Agus Franzoni, su ex.

Sin embargo, ahora se asomó un escándalo cerca de la bailarina, ya que debió enfrentar una versión de infidelidad que dejó picando su ex novio, Agus Franzoni, quien en una nota con el ciclo Socios del Espectáculo había dado a entender que no le cerraban las fechas del inicio del romance de la conductora con su colega.

image.png

Flor Jazmín Peña sobre la acusación de infidelidad

"No pienso hablar mal de Agus. creo que las cosas que dijo debe ser porque debe tener un enojo, que lo entiendo. No existen tales fechas que se superpongan. Jamás le fui infiel a él con Nico Occhiato", explicó contundente.

Sobre las duras palabras de su ex, comentó: "Lo vi y primero me dolió porque él sabe cómo son las cosas. Siempre tuvimos un vínculo muy honesto. Desde el primer momento en el que sentí que me estaba pasando algo, lo conversé con él...".

La tristeza y llanto de Flor Jazmín Peña después de que su ex Agus Franzoni la acusó de serle infiel con Nico Occhiato - Google Chrome 2024-03-19 17-13-25.mp4

Y además, ya visiblemente angustiada, dejó en claro que cuando comenzó su relación con Nico Occhiato mantuvo una charla con Franzoni: "Lo entendió porque es una persona que me conoce mucho. Nos conocemos un montón. Él es muy empático y muy sensible... Hay cosas que tienen que ver con el amor que uno elige".

"Te enamorás o no te enamorás, no elegís de quién te enamoras. Cuando me di cuenta de lo que me estaba pasando, ay, hasta me angustio un poco, obvio que fue un garrón, un quilombo. Yo con Nico comparto un montón de tiempo, trabajo en su empresa. No dije “uy, qué bueno”. Las cosas te pasan. Te hacés cargo o no te hacés cargo", finalizó Flor Jazmín Peña.