El ex de Flor Jazmín Peña la fulminó por su romance con Nico Occhiato: "Es cualquiera, les garpa vender eso y..."

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña blanquearon su relación, tras meses de rumores de romance entre ellos. El más afectado por la confirmación fue Agus Franzoni, expareja de la bailarina y compañero de ambos en Luzu. Después de tirar varios palitos, el influencer rompió el silencio y se despachó contra la novia del conductor.

“Flor no es mi ex. Es mi amiga”, aclaró Agustín. “Creo que ella lo habla desde otro lugar, pero para mí es una amiga que conozco hace casi 15 años. Me parece que entra más allá del nivel de ex, no sé cómo lo vivirá ella”, sostuvo cuando le consultaron por Flor Jazmín.

“Igual, ella se pone el chip de la televisión. Yo la conozco y sé que dice lo que todo el mundo quiere escuchar”, la fulminó el influencer y reveló por qué no pensaba felicitar públicamente a la pareja: “Yo no me voy a poner el chip acá y decir ‘felicidades’, pero ojalá que estén bien y les vaya bien. Soy un ser humano. Obvio que me afecta”.