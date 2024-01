Los memes que dejó el romance de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

Cómo se puede ver, hubieron de todo tipo, pero los que más abundaron fueron aquellos que se acordaban de Nati Jota, la ex participante del programa, que aclaró en sus redes que se "alegraba por la noticia".

El llanto de Flor Jazmín Peña al blanquear su romance con Nico Occhiato

El 2024 arrancó con una bomba en el mundo de la farándula y el espectáculo, y tiene que ver con que tras buen tiempo de rumores, por fin se confirmó oficialmente el romance entre Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, ambos compañeros en Luzu TV. La confirmación se dio en vivo y ella se mostró muy emocionada.

"Me enamoré como no pensé que me iba a enamorar en mi vida", confirmó todo Nico Occhiato ante la sorpresa de Flor Jazmín Peña y el aplauso de sus compañeros de Luzu TV. Momi Giardina fue quien insinuó en el programa y dio sus resultados ya que el conductor se animó a abrir su corazón en el primer programa de verano de Luzu.

La otra implicada debió responder y no pudo soportar la emoción dejando ver algunas lágrimas: "Son esas cosas que... ay pasa que yo voy a llorar, pero bueno, sí son esas cosas que uno no elige y pasan y te hacés cargo. Y sí, estamos juntos".

"Hace 5 años lo miro y ahora es otro vínculo, entendés", agregó la bailarina. "Dijimos 'ya está'. No sabíamos si hay que decirlo o no, pero se da otra situación, también, que es insoportable. Lo decimos y seguimos todo igual", destacó Nico.

"Nos conocemos hace un montón de años y el vínculo tuvo otras maneras y ahora mirarnos y ser esto es loco porque no estamos acostumbrados. Siempre nos miramos de otra manera. Pero a uno las cosas le pasan y uno se hace cargo o no, y en eso entonces. Viendo que tan en serio iba y bueno, al final estamos hasta las manos", sentenció con sinceridad Flor Jazmín.

"Confirmo", acotó enamorado Nico y a continuación se levantó, tomó con sus manos el rostro de su pareja y le estampó el primer beso ante las cámaras ante el grito de "dale campeón" de todo el equipo de "Nadie dice nada".