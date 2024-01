El llanto de Flor Jazmín Peña al blanquear su romance con Nico Occhiato

"Me enamoré como no pensé que me iba a enamorar en mi vida", confirmó todo Nico Occhiato ante la sorpresa de Flor Jazmín Peña y el aplauso de sus compañeros de Luzu TV. Momi Giardina fue quien insinuó en el programa y dio sus resultados ya que el conductor se animó a abrir su corazón en el primer programa de verano de Luzu.