Claudia Albertario contó cómo descubrió a su ex saliendo con Soledad Fandiño

La modelo reveló que su ex pareja está saliendo con Soledad Fandiño, y se armó una fuerte polémica entre ellas.

Según relató Albertario, fue en un momento pasado cuando Valdivia le comunicó sobre su nueva relación. "Me lo contó en su momento. Me dijo algo. Pero está todo bien. Se lo dijo a la familia. Por supuesto que está todo bien", admitió la actriz, dejando en claro que, aunque no blanquearon públicamente su relación, las cosas entre ellos están en buenos términos. Además, indicó que Jerónimo también habló con sus hijos, Simona y Dante, sobre este asunto, mostrando una actitud conciliadora.