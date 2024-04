¿Cuánto cobrarán las empleadas domésticas de Neuquén con el último aumento salarial?

Además, alertó a las afiliadas al sindicato que sus patrones no pueden rebajarles la carga horaria para ahorrar: "Si estoy trabajando ocho horas, no me pueden decir 'ahora vas a trabajar seis para bajar el sueldo', no se puede bajar el sueldo", aseguró Kopprio.

El personal doméstico en blanco cobra sobre el básico 30% por zona y 1% de antigüedad por año trabajado. Con el aumento del primer tramo del acuerdo paritario alcanzado, la escala de ingresos sin estos ítems desde 1° de abril quedó conformada de la siguiente manera:

Personal para tareas generales

Hora con retiro: $2170,50

Hora sin retiro: $2341

Mes con retiro: $266.163

Mes sin retiro: $295.970

Personal para tareas específicas

Hora con retiro: $2232,50

Hora sin retiro: $2717

Mes con retiro: $303.354

Mes sin retiro: $337.684

Caseros

Hora: $2341

Mes: $295.970

Cuidado de personas

Hora con retiro: $2109

Hora sin retiro: $2617,50

Mes con retiro: $295.970

Mes sin retiro: $329.828

Supervisor

Hora con retiro: $2617,50

Hora sin retiro: $2867,50

Mes con retiro: $$326.518

Mes sin retiro: $363.704

La secretaria general del Sindicato de Personal de Servicio Doméstico de Neuquén y Río Negro informó que una de las cuestiones a resolver en las próximas reuniones de la paritaria sectorial, la elevación del ítem zona del 30 al 40% sobre el básico de los trabajadores de la región.

Asimismo, remarcó que las escalas acordadas corren para los trabajadores que tienen periodicidad de prestación con el patrón. En la ciudad, por una hora de trabajo doméstico esporádico se están cobrando alrededor de 7000 pesos, acotó la referente sindical. "Por menos no conviene trabar, con lo que valen las cosas. Se trabaja para el pasaje y un poco de pan", lamentó la dirigente de las trabajadoras domésticas.