La bronca de Adrián Pallares contra Flor Jazmín Peña, la novia de Nico Occhiato

“Ya está, no me importa nada ¿Sabés qué? Me chupa un huevo… Me tienen los dos al plato. No importa lo que hagas, lo que digas, se va a hablar igual y se va a hablar de lo que no se sabe ¡Cancelame! ¿Pensás que soy una hija de puta? Te doy el gusto”, comenzó diciendo, furiosa en Nadie Dice Nada por Luzu TV.