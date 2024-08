De qué parte de su cuerpo son las fotos que vende Silvina Escudero

"Sí, tengo OnlyFans. Es una página donde cada uno sube su contenido y personas de todo el mundo pagan una suscripción para poder verlo", explicó Escudero, dejando claro que su propuesta no sigue el camino típico de lo que se encuentra en este tipo de plataformas. "La mayoría del contenido en OnlyFans es muy erótico, se trata de partes íntimas y hasta hay sexo explícito. Pero eso no es mi caso", afirmó, haciendo hincapié en que su oferta se centra exclusivamente en una parte muy específica de su anatomía.

Ante la sorpresa del conductor, quien no dudó en manifestar su desconcierto, Silvina reveló que su contenido está dedicado íntegramente a sus pies. "Mi página es de mis pies", afirmó con naturalidad, dejando a Wainraich perplejo. "¿Estás haciendo guita con tus pies? ¿La gente paga para ver tus pies? ¡El mundo está en ruinas! A mí el pie no me parece de las partes más lindas del cuerpo", expresó el conductor con honestidad brutal.

Silvina Escudero 2.jpg Silvina Escudero

Silvina Escudero se convirtió en un fenómeno de las plataformas para adultos

Sin embargo, Silvina Escudero, lejos de incomodarse, explicó el motivo detrás de esta peculiar elección. "La gente quiere ver. Hay un fetiche muy grande. Muchas personas se erotizan con la planta del pie. Yo muestro todo el pie, pero la planta gusta mucho", comentó, desmitificando cualquier prejuicio sobre lo que puede ser considerado atractivo o no. Para la bailarina, este nicho le ha permitido encontrar un espacio donde generar ingresos de una manera que, aunque puede parecer inusual para algunos, es totalmente legítima y consensuada.

El fenómeno de OnlyFans ha crecido exponencialmente en los últimos años, con famosos y desconocidos por igual aprovechando la plataforma para monetizar contenido exclusivo, en muchos casos relacionado con la estética corporal o el erotismo. Sin embargo, la historia de Silvina Escudero destaca por su singularidad, ya que, en lugar de sumarse a la corriente principal de contenido explícito, ha encontrado un nicho específico que, según sus palabras, le ha resultado bastante lucrativo.