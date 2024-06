Silvina Escudero contó qué piensa de Matías Alé y su novia de 22 años

La ex del actor fue abordada por un móvil de Intrusos y allí opino sobre el presente de él.

Abordada por un cronista de Intrusos en la gala en beneficio del Hospital Rivadavia, la bailarina Silvina Escudero opinó de la relación que su ex, Matías Alé , mantiene actualmente con una chica 24 años menor que él.

El periodista le comentó que Alé había dicho que está viviendo lo mismo que vivió con Graciela Alfano pero al revés. “Eso es un flash. Es buenísimo”, lanzó ella nuevamente, que además expresó, sobre las ganas de casarse de su ex que le parece espectacular. “Me parece bien, que se case. Todos los éxitos para su casamiento”, cerró, picante la bailarina y modelo.

Silvina Escudero confesó la razón por la que no hace público el apellido de su marido

En 2022, Silvina Escudero se casó con Federico, su novio desde hacía 5 años. La bailarina siempre mantuvo mucho la privacidad de su pareja, a tal punto que, a pesar de su casamiento, nunca reveló cómo era el apellido de su pareja. Algo que al parecer parece seguir ocultando.

Es que la artista estuvo como invitada en PH, el programa conducido por Andy Kusnetzoff, y en medio de las preguntas sobre su presente, la hermana de Vanina contó que se había casado tiempo atrás.

“¿De quién?”, preguntó el conductor del programa con sorna. “De Fede. No voy a decir el apellido, no lo digo hace seis años y ahora no lo voy a decir”, afirmó la bailarina. “¿Te da vergüenza decir el nombre de tu marido?”, le preguntó Matías Martin, quién también estaba como invitado en el programa.

“Saben los no importantes”, replicó Silvina antes de agregar: “Realmente estoy hace muchos años con él y no he contado muchas cosas”. “Hace tres años queríamos festejar nuestro amor, pero quedó todo ahí, después vino la pandemia y en un momento nos separamos unos meses”, explicó.

A pesar de estar hace años juntos, la pareja tuvo una breve ruptura durante la pandemia del coronavirus. “Ese tiempo separados nos hizo muy bien, porque la pareja volvió más fuerte. Es como la décima oportunidad que nos damos. Estuvimos cuatro años de novios. Nos separamos ocho meses, en los que cada uno hizo su vida, y decidimos apostar nuevamente a la relación. Él es un divino. Siempre hubo amor, pero no estábamos de acuerdo en un montón de situaciones de la vida”, cerró la artista.