La terrible estafa que sufrió Horacio Pagani: le robaron casi $2 millones

" Participaron, según mi opinión, nueve personas. Yo me fui de acá de forma urgente por la calle Jean Jaurès y cuando llegué a Bartolomé Mitre, un tipo que cruzaba la calle me señala y me dice: ‘Guarda la rueda derecha’ . Seguí una cuadra más, no le di bola. Pero cuando llego a la esquina de Rivadavia, otra persona me dice: ‘La rueda derecha’. Y cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo que se movía", relató.

Según contó, ante estas advertencias decidió estacionar, y aunque el auto no tenía ningún problema a simple vista, justo en ese momento pasó un mecánico caminando que le señaló la rueda y "metió la mano por atrás de la rueda y sacó una tuerca llena de grasa".

La modalidad de la estafa

En el programa de Longobardi, el periodista siguió relatando el hecho, dando detalles y contando cómo cada vez más personas aparecieron en escena.

"Después vino otro, eran de nacionalidad boliviana, y empezaron a laburar ahí abajo. Miraba y se movía el volante para un lado y para el otro. ‘Acá a la vuelta hay una casa de repuestos. Podemos ir a ver’, me dijo. Uno de los dos se fue, y llamó por teléfono diciendo que iba con el dueño de la casa de repuestos", siguió.

Pagani acudió a un taller mecánico que le recomendaron y fue atendido inmediatamente por otro de los estafadores. "De la nada traen un repuesto flamante y envuelto en un papel original. ‘¿Cuánto vale todo esto?‘, empecé a preguntar. ‘Dos millones y medio de pesos’, me respondieron. De pronto se pusieron a usar el repuesto nuevo y les dije que no tenía esa guita. ‘Haceme factura A’, les dije. ‘Rebajo a dos millones’, me respondió. Y ahí aparece otro con un caño todo reventado, sucio y lleno de grasa, que supuestamente era lo que sacaron", expresó el periodista.

"Después, cuando fui a un mecánico amigo, me dijo que no me hicieron nada. ‘Te pusieron grasa en el que tenías y no te hicieron nada. Esto no se rompe nunca’, me explicó. No pude dormir esa noche", concluyó y dijo que finalmente pagó $1.800.000.

¡Increíble! Horacio Pagani volvió a ganar la Quiniela: ¿cuánto dinero se llevó?

Si es difícil ganar alguna vez la Quiniela, hacerlo dos veces es casi imposible, pero, cuando la suerte está a favor...todo puede ocurrir. Para muestra, está el caso del periodista Horacio Pagani quien ganó por segunda vez y se enteró al aire del programo Bendita TV, donde es panelista. El suceso causó sorpresa entre su conductor, Beto Casella y el resto de los panelistas.

Lo insólito de este hecho es que, semanas atrás, había ocurrido exactamente lo mismo, cuando el periodista anunció que había ganado la Quiniela, embolsando una considerable suma de dinero. En esta ocasión, el monto fue menor, pero la sorpresa y las reacciones de sus compañeros hicieron que el episodio se volviera nuevamente viral en redes sociales.