Qué famoso periodista le dio un beso en la boca a Horacio Pagani

A pesar de que la gran mayoría de su carrera la hizo como periodista deportivo en gráfica, cubriendo fútbol y boxeo para el diario Clarín, desde hace ya muchos años (más precisamente desde que llegó a la televisión) Horacio Pagani se ha convertido en un personaje polifacético, que no tiene problemas de opinar tanto del deporte, como también de los escándalos mediáticos del día a día del mundo del espectáculo.

Y desde su llegada a Bendita TV, Horacio se convirtió en uno de los panelistas más divertidos, opinando sobre todos los temas y prestándose para algunos momentos más que divertidos cuando el programa no está pasando sus tapes. Por eso, invitado en el programa de canal 9, Rodrigo Lussich no pudo evitar jugar un poco con el periodista deportivo, y hasta tirarle un beso.

Embed Rodrigo Lussich le comió la boca a Horacio Pagani #Bendita pic.twitter.com/qDQYvMtJ2e — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) March 26, 2024

En la secuencia se puede ver como Horacio Pagani se niega en un principio a ser besado, aunque todo en modo de chiste, sin mostrar su clásica efervescencia a la hora de enojarse con facilidad (que le ha traído más que un problema). Sin embargo, fiel a su deseo, Rodrigo siguió intentando darle el beso, hasta que por fin lo logró, generando así la risa y los aplausos de todos sus compañeros y una sonrisa cómplice por parte del ex periodista de TyC Sports.

La fuerte denuncia de Beto Casella contra Luis Majul

La participación de Rodrigo Lussich en el programa de Beto Casella parece ser una devolución de gentilezas, luego de que el conductor del 9 haya sido entrevista en Socios del Espectáculo hace unas semanas.

Fue en esa nota que Beto Casella apuntó fuerte contra Luis Majul y lo acusó de intentar robarle el formato de Bendita TV. "La verdad es que no veo La Nación +, pero mucha gente me mandó posteos de la artística y la cierta estética del programa de Majul", arrancó Casella en la nota con el programa de eltrece. "Si es una idea nueva, están flacos de ideas porque se parece mucho a Bendita y para ser Bendita hay que tener gracia", agregó filoso el conductor.

"'LN+' no se caracteriza por el humor. Hacen muy bien otras cosas, pero el humor, la ironía, la sutileza desde la ironía no es precisamente el fuerte de 'La Nación+ y mucho menos de Luis Majul a quien le tengo mucho aprecio, pero no va. De gracioso tiene muy poco", agregó picante.