Se salvó de milagro: apareció el video del accidente del camión sin frenos por calle Salta

Vecinos de la calle Salta despues del choque (14).jpg Anahi Cárdena

Ante la fuerte imagen del camión que vio tomar la calle Salta en contramano y a toda velocidad la mujer retrocede sin dudar y corre hacia el lugar de donde venía.

Fueron unos pocos segundos de diferencia y la rápida reacción de esta mujer que no dudó en retroceder aunque seguramente nunca imaginó el fuerte impacto que finalmente tuvo ese camión contra 10 vehículos.

Accidente

Contreras contó que la joven es una cliente habitual de su negocio y dijo que supo que aún estaba con bastante miedo ante el accidente en el que pudo haber perdido su vida.

"El estruendo fue impresionante, mi empleado que estaba atendiendo dijo que fue tremendo, no me puedo ni imaginar el susto que se debe haber pegado esa mujer. Gracias a Dios pudo retroceder", destacó.

Vecinos de la calle Salta despues del choque (12).jpg Anahi Cárdena

Todos los damnificados de ese brutal accidente aun esperan por cobrar el seguro por las pérdidas de sus vehículos, y en el caso de Contreras, además por las pérdidas ocasionadas a su inmueble.

El vecino calculó que al menos perdió unos 20 millones de pesos. El camión le rompió el portón elevadizo automatizado, uno de sus autos, la vereda, el frente de su vivienda, las ventanas de su comercio.

Contreras sufrió además la clausura preventiva de su negocio, por lo que tuvo que pagarle un millón de pesos a un ingeniero civil que realizó un estudio de su construcción para verificar que no estaba en peligro de derrumbe y que podía reabrir sus puertas.

Damnificados del accidente del camion sin frenos (8).JPG Maria Isabel Sanchez

Eso le llevó una semana de gestiones donde tuvo la verdulería cerrada, por la que tuvo que pagarle igual a su empleado. "Tuve pérdida de mercadería y de una heladera vertical que se prendió fuego", agregó.

Además, a su inquilino -que vive en la casa del primer piso- tuvo que alquilarle otra vivienda para que se vaya a vivir porque, al quedar sin el portón, no había garantía de seguridad. El portón que rompió el camión era la puerta de entrada para la casa de arriba.

Al no poder ofrecer seguridad, Contreras le alquiló otra casa a su inquilino por 1.200.000 pesos por mes. "Le tuve que alquilar otra casa porque él no puede entrar. Yo tapé toda la entrada con chapas, no tengo portón aún. Le tuve que pagar otra vivienda porque él no podía entrar", describió.