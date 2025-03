El camión sin frenos destrozó su camioneta de trabajo y sus amigos venden una rifa para ayudarla

Su vehículo fue arrasado por el camión que circuló en contramano por calle Salta. Espera una respuesta del seguro y no sabe cuándo podrá volver a trabajar.

Cuando escuchó el estruendo y vio los restos de su camioneta se dio cuenta que no solo se quedó sin vehículo , sino que también sin trabajo . Luciana tiene 36 años y estudia profesorado de Historia, en paralelo trabajaba haciendo reparto de encomiendas con su camioneta.

Ante el angustiante momento que vive, sus amigos y familiares iniciaron una rifa para poder ayudarla hasta que se avancen con los trámites del seguro.

camioneta berlingo chocada en calle salta

"Lo que más me molesta y me indigna es que esta situación pasa siempre, nunca había pasado de esta magnitud, pero si es habitual que por la calle Salta se metan en contramano y es un peligro para todos", aseguró la mujer a la LMNeuquén.

Luciana contó que es monotributista y trabaja con su camioneta pero ahora está destruida. "No estoy trabajando, no puedo porque estoy parada y ahora no tengo otros ingresos", compartió.

accidente camion sin frenos calle salta 08032025

Asimismo, detalló que está a la espera que el seguro del camión que chocó todos los autos se haga cargo de los daños que ocasionó. Pero al mismo tiempo, también inició los trámites en su seguro para tratar de avanzar en una solución lo antes posible.

"Aún no había empezado a cursar y me quedé sin camioneta, la verdad que ahora es todo un lío", compartió la joven, quien contó además que aún aguarda la visita del perito del seguro para que le confirmen la destrucción total de su vehículo.

Rifa solidaria

Para poder ayudar a Luciana ante esta situación que le toca vivir tras el accidente, Carol, uno de sus amigos, recolectó premios de emprendedores conocidos para poder hacer una rifa.

Cada número tiene un valor de $5.000 y dos por $8.000, y se puede abonar a través del alias: carolgorosito, a nombre de Carol Gorosito. O bien pueden contactarse al celular 2996040735.

rifa choque calle salta

El sorteo se va a realizar el 5 de abril y el primer premio es $100.000 en efectivo, el segundo es una campera de diseño y una remera. El tercer premio es un chaleco, calza y remera, y el quinto una bufanda junto a un libro. También van a sortear una torta, tazas artesanales, torta frutal, empanadas, piza, gin y cervezas.

Autos damnificados

La alocada carrera del pesado camión sin frenos terminó en una esquina próxima a una verdulería. En el camino, una camioneta Renault Kangoo terminó contra un poste del alumbrado. Otro auto Volkswagen Gol quedó irreconocible. En tanto, una camioneta Ford Ecosport tuvo un principio de incendio al impactar con el pesado transporte.

También se vieron afectados un Peugeot 206, que quedó en medio de la calle. Una camioneta Toyota Hilux arrastrada casi el final del violento incidente. Y otro Peugeot color gris -que tuvo un principio de incendio- que terminó de frenar al camión contra un árbol y la estructura edilicia. Fueron los vecinos los que dieron matafuegos para apagarlo.