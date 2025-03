Impotencia, susto e incertidumbre: el dramático testimonio de los vecinos de calle Salta

Los vecinos de la calle Salta entre Sargento Cabral y Antártida Argentina aún no salen del asombro de lo que les tocó vivir el sábado pasado cuando un camión de gran porte se quedó sin frenos y se metió en contramano arrasando todo a su paso. Todos sienten aun el miedo en su cuerpo de lo que les pudo haber pasado si estaban en ese momento en la vereda y denuncian que no es la primera vez que se cometen infracciones en la zona.

Todo ocurrió el sábado alrededor de las 13 cuando un camión que trasportaba arena y que bajaba desde la Ruta 7 no alcanzó a doblar en Antártida Argentina y siguió de largo en contra mano y destruyó siete autos que estaba estacionados, golpeó al menos uno más y arrasó con cables, luces y árboles.

Vecinos de la calle Salta despues del choque (14).jpg Anahi Cárdena

"Yo estaba justo en la parte de arriba y el estruendo que hizo parecía que se estaba derrumbando algo. Corro la cortina y veo cómo el camión arrastra los vehículos que estaban estacionados, que son vehículos de los vecinos de enfrente que los dejan todos los días ahí", contó a LMNeuquén Carla, una vecina que vive en esa cuadra.

La joven fue una de las primeras que llamó a la policía en un contexto que recuerda muy "impactante". "Estaban todos los autos chocados y lo primero que queríamos saber es si en alguno había gente, escuchamos un pedido de ayuda pero no se si sería desde el edificio, al fin en ningún auto había personas pero fue todo muy fuerte", recordó.

Vecinos de la calle Salta despues del choque.jpg Anahi Cárdena

Carla dijo además que una de las chicas que vive con ella había entrado minutos antes y otro joven había salido cinco minutos antes del estruendo. "Lo peor es que la gente no aprende, siguen todos los autos chocados en la calle y escuchamos que pasan a toda velocidad", consideró la joven que se quejó que la Policía tardó en llegar unos 25 minutos.

Vecinos conmocionados

Además de los vehículos estacionados, el camión también chocó otro auto que estaba estacionado con su dueño adentro a punto de salir. Su abuelo contó a este diario que el joven alcanzó a ver el camión bajando a gran velocidad, lo chocó, pero lo separó al poner la marcha atrás. "Tenía puesto el cinturón de seguridad y cuando el camión lo golpeó él chocó con su cabeza el parabrisas que quedó roto. Pero fue rápido y salió marcha atrás, tuvo un Dios aparte", afirmó Simón González, otro vecino.

Vecinos de la calle Salta despues del choque (6).jpg Anahi Cárdena

"Salía mi nieto con el auto y justo pudo calzar la marcha atrás, pero lo mismo el camión que venía bajando lo mismo lo impactó y lo tiro por el otro lado y rompió el vidrio con la cabeza", insistió aun sorprendido.

El vecino hace más de 50 años que vive en esa cuadra y confirmó que desde siempre es "peligrosa" esta calle, especialmente desde que cambiaron la mano vehicular. "En contra mano bajan varias veces acá. Y doblan en la esquina. Hasta ahora tuvimos una desgracia con suerte", consideró.

Vecinos de la calle Salta despues del choque (7).jpg Anahi Cárdena

El camión terminó su recorrido contra la verdulería de la esquina. Metió uno de los autos estacionados que quedó irreconocible y a su paso además rompió la puerta del comercio por lo que el dueño deberá presentar datos de un arquitecto que confirmen que su local no tiene riesgos de derrumbe.

González, dijo además que hubo derrame de nafta de los vehículos afectados y que también el camión rompió los escalones de la vereda que son un peligro ahora para los peatones que circulan por ahí. "Y encima el problema de acá es que pasa el caño de gas", advirtió.

Sandra, otra vecina de la cuadra aun no sale del estupor que le causó el accidente, el temor de lo que podría haber pasado ya se apara ella, su vecina, o cualquier otra persona.

Vecinos de la calle Salta despues del choque (8).jpg Anahi Cárdena

"La semana pasada un camión que no pudo doblar se cambió de mano y como pudo dobló. Hoy acaba de pasar un camión con dos acoplados, no pueden pasar por acá y lo hacen igual. Bajan como quieren, a veces en contramano. Continuamente estoy sentada acá y ves que que los movimientos van en contramano y empiezan los bocinazos", contó la vecina.

La mujer admitió que el accidente le causó miedo y le recordó un choque anterior cuando una camioneta impactó contra el paredón de la esquina que ya fue realizado de nuevo.

"El choque me generó miedo, mucho estruendo y mucha impotencia, no sabes si salir a la vereda, o quedarte encerrada. Fue terrible escuchar a los vecinos que lloraban, la impotencia, el susto, a mí también me dio ganas de llorar porque veía todo esto", compartió la mujer quien se quedó a ayudar a sus vecinos que perdieron los autos. "Los autos, las veredas y las personas quedaron destruidos con la incertidumbre de qué va a pasar", afirmó.

Vecinos de la calle Salta despues del choque (13).jpg Anahi Cárdena

Otra vecina, dueña de uno de los vehículos que quedó destruido contó que llegaba de comprar en la despensa cuando al cruzar la puerta del edificio sintió el estruendo. "Nuestro auto es el Nissan gris, el último auto con el que impactó el camión", contó la mujer quien dijo además que es mamá de tres hijos y que ahora está imposibilitada de llevarlos a la escuela y otras actividades.

"Cuando llegaron los Bomberos el conductor del camión ya había sido atendido. La alcoholemia le dio cero y tenía seguro. Hasta ahora todo el trámite está en abogados con los aseguradores", confirmó.

También Angélica, otra vecina de la cuadra se manifestó muy preocupada y dijo que los automovilistas doblan en contra mano "permanentemente". "Tienen que buscar una solución. Es muy peligroso, muy peligroso. Cruzar la calle es peligroso para nosotros, acá somos muchas las personas mayores, viejos pobladores", describió con preocupación.

Vecinos de la calle Salta despues del choque (11).jpg Anahi Cárdena

Autos damnificados

La alocada carrera del pesado camión sin frenos terminó en una esquina próxima a una verdulería. En el camino, una camioneta Kangoo terminó contra un poste del alumbrado. Otro auto VW Gol quedó irreconocible. En tanto, una camioneta Ford Ecosport tuvo un principio de incendio al impactar con el pesado transporte.

También se vieron afectados un Peugeot 206, que quedó en medio de la calle. Una camioneta Toyota Hilux arrastrada casi el final del violento incidente. Y otro Peugeot color gris -que tuvo un principio de incendio- que terminó de frenar al camión contra un árbol y la estructura edilicia. Fueron los vecinos los que dieron matafuegos para apagarlo.