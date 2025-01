El filoso posteo de Guillermina Valdés en el momento que Tinelli presentaba su reality

En la noche del lunes Marcelo Tinelli presentó el reality show de su familia, y Guillermina Valdés, su ex, no se quedó callada.

Guillermina Valdés 2.jpg Guillermina Valdés

Pero no todo fue armonía en torno a la familia Tinelli. Mientras lo entrevistaba Ángel de Brito, Marcelo reveló un reclamo que le hizo Guillermina Valdés respecto a la crianza de Lolo. Contó que durante la Nochebuena, mientras estaban solos, su hijo le pidió un teléfono a Papá Noel. "Hace cuatro días yo le regalé un teléfono. Estábamos en Nochebuena los dos solos y me dice que le quiere pedir un teléfono a Papá Noel, porque él sentía que estaba cerca de él", relató Tinelli. Sin embargo, la reacción de Guillermina no fue la esperada: "Cuando le comenté esto a la madre, ella me dijo ‘Bueno, ¡pero solo WhatsApp!’ Y quedamos en que solo va a usar WhatsApp".

¿Una indirecta de Guillermina Valdés?

Ante esta situación, Ángel de Brito no dudó en opinar sobre la personalidad de Valdés: "Guillermina es brava, muy estricta. Nos cagaba a pedos a todos cuando estaba en el jurado… a vos, a nosotros…", recordó entre risas, haciendo referencia a la época en la que compartían el jurado del Bailando.

Guillermina Valdés 1.jpg El posteo de Guillermina Valdés que generó polémica

Mientras se llevaba a cabo el evento de presentación de Los Tinelli, Guillermina Valdés publicó en sus redes sociales un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta hacia Marcelo y su nuevo reality. En sus historias de Instagram compartió una frase extraída de un libro: "Y después de hacer todo lo que hacen, se levantan, se bañan, se entalcan, se perfuman, se peinan, se visten y así progresivamente van volviendo a ser lo que no son". La publicación generó diversas especulaciones sobre si estaba dirigida a su ex pareja o si simplemente fue una coincidencia.