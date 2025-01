Marcelo Tinelli blanqueó como está su economía en estos días

image.png

Marcelo Tinelli habló sobre su economía y negó los rumores

El conductor y productor televisivo aseguró este domingo que no tiene problemas económicos ni financieros y negó que haya puesto en venta la propiedad llamada “Guanahani”, que tiene en la zona de La Boyita.

“La casa no está en venta, eso es algo que quiero desmentir. Es una noticia falsa”, dijo Tinelli este domingo en diálogo con PasaMontagna, por radio Rivadavia. Si bien el conductor rechazó esa información que trascendió los últimos días de diciembre de 2024, en la página de la inmobiliaria Sotheby’s Uruguay aún se lee un aviso en el que da cuenta de que la lujosa propiedad se encuentra disponible para su comercialización.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TeleBizarra/status/1878557566172807622&partner=&hide_thread=false Tinelli afirmó "no tengo ningún problema económico" pero reconoció "mi empresa puede no pagar un aguinaldo (...) pero todas las empresas refinancian deudas".



También desmintió la venta de su casa de Uruguay y afirmó que la versión es de "periodistas que están devolviendo cosas".… pic.twitter.com/gNNwQWXDjY — TeleBizarra (@TeleBizarra) January 12, 2025

“No tengo ningún problema, ni económico ni financiero”, prosiguió Tinelli para contrarrestar algunas versiones que señalaban que la oferta de la propiedad se había decidido por cuestiones monetarias.

El dueño de la productora LaFlia aclaró que “nadie está exento del problema complicado económico financiero que está pasando la Argentina, más allá de que hoy tengamos una estabilidad diferente o la inflación haya bajado”. “Hay un montón de cosas que en la industria, sobre todo en la audiovisual, por las que estamos sufriendo y acá te hablo como productor”, agregó.

El reality Los Tinelli

Este 17 de enero se estrenará en Prime Video el primer reality de la familia del conductor. Tinelli dijo que cuando le dieron a conocer la propuesta no le costó aceptar. “Creo que después de la irrupción de las redes sociales y todo lo que empecé a subir en mi Instagram, donde mostraba más mi intimidad, para mí era un proceso lógico”, explicó.

“Esa época de guardarse, no mostrar las cosas y la intimidad, se me pasó. No tendría nada que esconder. Me gusta mucho encontrar diferentes excusas para encontrarnos, para estar juntos, entonces me parecía un proyecto lindo para sumarlos a todos”. El único de los hijos de Tinelli que decidió bajarse del reality es Francisco.