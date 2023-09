El talento oculto de Francesca, la hija de Wanda Nara, con la que se destaca en Turquía

En efecto, la conductora de MasterChef compartió varios videos de su pequeña acariciando las teclas y creando distintas melodías. A sus cortos 8 años, la pequeña maravilla a los seguidores de su mamá.

1.JPG

Por otro lado, en los últimos días Wanda abrió en su Instagram la caja de preguntas para sus fanáticos. Un seguidor le preguntó si había “mentido” sobre su enfermedad y la mediática aclaró la situación de inmediato.

“Por suerte son pocos pero qué bajo que alguien pueda poner en dudas o juzgar algo que ni siquiera conté para que no existieran especulaciones. Simplemente aclaré una situación personal que expusieron y que se hizo pública, repito no por mí”, expresó.

“Mucha gente, que por suerte es mucha y me quiere bien, quieren saber qué es y cómo estoy. Algún día contaré. Por gente como esta es que a veces dudo”, agregó.

Al mismo tiempo, la empresaria recordó que a principios de agosto se hizo un chequeo general y los resultados no fueron los que esperaba. Por lo que es consciente del interés que genera su situación.

“Yo la verdad es que dudo mucho sobre si tengo que hablar o no del tema. Me encantaría poder hablarlo libremente, pero a veces la gente te juzga. Piensa que si lo hablás no es real o no es tan serio. Entonces, prefiero guardármelo”, remarcó.