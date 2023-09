El posteo de Wanda Nara haciendo topless en la cama

Sin lugar a dudas si hay alguien en el mundo del espectáculo que sabe destacar es Wanda Nara . Conocida por su presencia en las redes sociales y su estilo de vida lujoso, y en medio de sus problemas de salud, la mediática ha vuelto a hacerse notar en Instagram con una publicación que no pasó desapercibida. La esposa de Mauro Icardi compartió un video sensual que rápidamente generó revuelo entre sus más de 16 millones de seguidores.

La publicación, que no incluye palabras ni descripciones adicionales por parte de la conductora de Masterchef, logró elevar la temperatura en la red social y desató una ola de comentarios y reacciones por parte de sus seguidores, quienes quedaron cautivados por la belleza y sensualidad de la empresaria argentina.

Actualmente, Wanda Nara se encuentra en Turquía acompañando a su esposo Mauro Icardi, quien juega para el Galatasaray. Además, está al cuidado de cuatro de sus cinco hijos, ya que Valentino se encuentra en Buenos Aires desempeñándose en las filas de River Plate. En Europa, donde residen actualmente, los niños han retomado sus actividades escolares, y Francesca e Isabella han incorporado el ballet como parte de sus actividades extracurriculares.

Aunque no hay una fecha confirmada para su regreso a Argentina, según indicó su amigo Kennys Palacios, se espera que Wanda Nara y su familia vuelvan al país recién para finales de año. Mientras tanto, la empresaria sigue deleitando a sus seguidores con su presencia en las redes sociales y sus publicaciones provocativas que no dejan de sorprender. Desde hace un tiempo se ha hablado mucho de salud de la mediática, sin embargo, desde su entorno, y especialmente desde que viajó para Turquía, no ha habido indicios de nada.