Wanda Nara habló como nunca de la enfermedad que padece

“Por suerte son pocos, pero qué bajo que alguien pueda poner en dudas o juzgar algo que ni siquiera conté para que no existieran especulaciones. Simplemente, aclaré una situación personal que expusieron, y que se hizo pública, pero no por mí", se atajó.

Recordemos que en cuanto a su salud, Wanda, contó cómo transita el difícil momento que la atraviesa tanto a ella como a su círculo más íntimo. La empresaria brindó una entrevista en vivo desde Turquía, y charló sin tapujos con Telefe Noticias.

"Fue todo muy rápido para mí. Terminamos de grabar MasterChef el viernes, fueron los Martín Fierro el domingo y yo viajaba en poquitos días... Ahí me hice un análisis y, como se filtró, no salió como esperábamos. Era algo de rutina y fue como un shock porque en ese momento lo primero que me dijeron fue que no me podía subir a un avión, y no se sabía por cuánto tiempo", reveló. Además, dio detalles de cómo asimiló este difícil momento junto a su familia.

"A mí me pasa que siento que soy la fuerte de la familia... Siempre soy la que contiene a Zaira, a mi mamá, a mis cinco hijos, a Mauro... Yo sentía, que si yo me caía, se caían todos conmigo, porque estaban muy shockeados", confesó.