Gabriela Sari rompió el silencio y confirmó su vínculo con Facundo Pieres, ex de Zaira Nara

La actriz habló en Pasó en América luego de la primicia que Yanina Latorre dio en su programa.

Gabriela Sari rompió el silencio y habló sobre su relación con el polista Facundo Pieres tras los rumores de romance y fue contundente al respecto. La actriz visitó Pasó en América y Sabrina Rojas la interrogó sin vueltas: "En SQP Yanina Latorre dijo que Gabriela Sari está saliendo con Facundo Pieres, ex de Paula Chaves y ex de Zaira Nara. A mí me gusta la pareja . ¿Es verdad que están saliendo hace tres semanas?".

"Dijeron que salíamos de una fiesta. Tenemos amigos en común, especialmente, a una amiga. Y vamos al mismo lugar, Tequila, y nos encontramos ahí, pero no hay nada... Tenemos gente común y tenemos buena onda", explicó Gabriela Sari.

"Yo quiero aclarar que no estuve con él, sí lo saludé. ¿A vos te parece buen mozo?", continuó la conductora. "Es fachero, sí", respondió la artista. Respecto a si saldría con él, se sinceró: "No lo conozco. Para aceptar una salida tenés que conocer algo de esa persona, la voz, algo… Somos seres sociales, no es que no hablás, no bailás con personas".

image

"Fui a la fiesta en Moscú, pero de ahí me fui con amigas a Tequila. A él (Pieres) lo vi en Tequila, pero de ahí también me fui con las chicas", aclaró.

La información que brindó Yanina Latorre

La actriz Gabriela Sari y el polista Facundo Pieres estarían comenzando un romance, según reveló Yanina Latorre en su programa de América TV, SQP.

La conductora contó que la actriz, recientemente separada de Darian Rulo Schijman, estuvo el fin de semana en un boliche con el polista, ex de Zaira Nara. Tras dar una serie de pistas a modo de enigmático, Yanina Latorre detalló: "Hace tres semanas que están juntos. Las amigas de ella están encantadas".

image

"También me contaron que él está tiroteando en Instagram, está desatado", agregó. "Van a los mismos lugares, comparten, cada uno se va por su lado y pernoctan en el departamento de él", aseguró. Además, Latorre expuso que el vínculo inició a raíz de un like de ella a él en la red luego de haber coincidido en una cena, y remarcó el parecido físico entre Gabriela Sari y la hermana de Wanda Nara: "Se ve que así no la extraña tanto a Zaira".

Cabe recordar que la separación de la actriz se conoció en abril y ella lo confirmó tiempo después, mientras que la ruptura de la modelo y el polista también se dio a conocer para mediados de dicho mes. Pieres también estuvo en pareja con la modelo y conductora, Paula Chaves. Precisamente, a raíz de la relación del polista con la hermana de Wanda, se terminó la amistad que la unía a Paula, quién no había soportado que su amiga inicie una relación con su expareja, a pesar de estar hace más de una década unida a Pedrp Alfonso, a quién conoció en Showmatch.

Luego de finalizado el vínculo, este año, entre Zaira y Pieres, su amistad con Paula no logró restablecerse.