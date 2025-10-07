El retoque de Alex Caniggia con el que luce una década más joven

El conductor e influencer, Alex Caniggia , volvió a sacudir las redes sociales con una nueva actualización de su vida: se borró todos los tatuajes de la cara y mostró el resultado en su cuenta de Instagram. El hijo de Claudio Paul Caniggia, famoso por su estilo extravagante y sus constantes cambios de imagen, esta vez eligió un camino completamente distinto y dejó a todos con la boca abierta.

En dos publicaciones, Alex compartió el paso a paso del procedimiento. Se lo pudo ver en el consultorio, mientras el especialista trabajaba para eliminar los tatuajes que durante años formaron parte de su sello personal. Además de la cara, también se sometió al tratamiento en el antebrazo y la mano, buscando un look mucho más limpio.

Después del procedimiento, Alex posó con vendas en el rostro y no ocultó su entusiasmo: “Fuera los tattos, los uno con los uno, con mi amigo el doc”, escribió, dejando en claro que está feliz con el cambio. La publicación explotó en comentarios y reacciones de sus seguidores, que no podían creer la transformación.

El impresionante cambio de Alex Caniggia volvi a tener la cara de hace diez aos

El radical cambio de Alex no es casualidad. Según contó, la decisión de eliminar los tatuajes está ligada a su reconciliación con Melody Luz. Hace algunos meses, la pareja superó una crisis y volvió a apostar por el amor, lo que marcó un antes y un después en la vida del mediático.

Por su parte, Melody Luz también estuvo en el centro de la escena. La bailarina fue noticia tras recibir críticas por aceptar ayuda económica de Alex luego de cerrar su marca de ropa, lo que generó debate y sumó aún más atención al nuevo look del influencer. La eliminación de los tatuajes faciales marca un cambio rotundo en la imagen pública de Alex Caniggia. Muchos de sus seguidores interpretaron este gesto como una señal de madurez y de una nueva etapa, tanto en lo personal como en lo profesional.

El filoso mensaje de Alex Caniggia tras las críticas por no ayudar económicamente a Melody Luz

Alex Caniggia volvió a generar revuelo en redes sociales luego de publicar un fuerte descargo tras las críticas por no colaborar económicamente con Melody Luz. El mediático fue apuntado luego de ostentar su nuevo auto de alta gama, al mismo tiempo que la bailarina y madre de su hija contó públicamente que había tenido que cerrar su marca de ropa por los gastos que generaba.

image

Luego de eso, los usuarios de las redes sociales se enfurecieron con el desconsiderado gesto del mediático y comenzaron a criticarlo despiadadamente por no apoyar a su pareja. Pero, el hijo de Claudio Caniggia y Mariana Nannis se defendió con un contundente posteo en su perfil de Instagram para dejar en claro que los comentarios negativos no afectaron la relación.

“Mi mujer hermosa, estoy tan orgulloso de vos. Cada meta que te proponés, la superás con todo tu esfuerzo y corazón”, escribió Caniggia en una historia que compartió luego de ver a Melody en el musical El principio del fin. “Siempre cumpliendo tus metas, orgulloso de vos, amor de mi vida”, dijo también Alex. Incluso luego compartió una foto en la que se los ve a los dos abrazados. “Acá con mi mujer hermosa”, expresó.

El escándalo surgió luego de que la bailarina se lamentara por tener que dar de baja su marca de ropa. “Es insostenible”, había dicho ella para hacer referencia a lo difícil que le resultaba poder emprender en la Argentina. Lo curioso fue que después de esto, Alex compartió en sus redes sociales su extravagante nuevo auto. “Solo millos, 0KM gracias a mí, obvio. Trabajen gente, la regla número uno es ser millo en la vida”, fueron sus palabras.

image

El gesto de Caniggia no pasó inadvertido en redes sociales. Uno de los primeros en hacerse eco fue la producción de SQP (América). “Melody Luz sube que tiene que cerrar su marca porque no le alcanza. Mientras Alex... un poco patético”, sentenciaron.

En medio de la polémica, la bailarina publicó la captura de un mensaje que le mandó una seguidora: “Tu marido es millonario, lástima que no te ayude”. Al leer eso, Melody reaccionó: “Con su plata que haga lo que quiera. En mis emprendimientos invierto yo. Sin pedirle nada a nadie seguiré trabajando como siempre hice para poder volver con todo”.