Gran Hermano: dura sanción para Luciana tras el “Congelados”

“Lamento haber comprobado que Luciana no acató estas reglas. Entiendo tu emoción y no sabés cómo me alegra que hayas podido vivir ese momento tan hermoso, pero me veo obligado a aplicar una sanción”, le dijo el Big a la hermanita que atenta escuchaba.

“Luciana te informo que a partir de este momento estás nominada y no podrás ser salvada por el líder”, sentenció.

Luciana no cumplió con las reglas del juego "congelados" y el Big decidió imponer una sanción

Esta semana, el voto del público es negativo, es decir, elegirá al jugador que quieran sacar de la casa más famosa del país. El uruguayo Santiago obtuvo el liderazgo en un mano a mano con Ulises y no podrá salvar a su amiga Luciana, sancionada por el Big.