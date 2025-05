Luciana Salazar contó de que vive desde que dejó de trabajar en público

En diálogo con Puro Show (El Trece), Luciana Salazar reveló de qué vivió todos estos años tras terminar su relación con Martín Redrado . En medio de su lucha por los derechos de su hija Matilda, la modelo confesó que el economista le dio una compensación económica. “Redrado en su momento a mí me dio una compensación económica por los años que fuimos pareja, eso está cumplido”, dijo Luli y luego manifestó: “Él conmigo cumplió todo, con Matilda no y nosotras somos dos personas diferentes” .

luciana-salazar-martin-redrado.jpg

Luciana Salazar reemplazará a Wanda Nara

luego de años de soslayar su perfil más sensual, la actriz firmó un contrato millonario en dólares con la plataforma de contenido erótico que antes tenía a Wanda Nara como imagen principal. pudo averiguar Ciudad se trata de un negocio redondo por dónde se lo analice, ya que Luli se quedará con el 80 por ciento de las ganancias que genere su perfil en el sitio, gracias a los suscriptores que tenga.

El tiempo mínimo de permanencia de Salazar es un año, y a modo de ejemplo, Wanda había quedado a solo tres meses de embolsar la fortuna de cinco millones de dólares.

Luciana Salazar-0.jpg

Una cifra sideral que Luciana podría superar, y que además lo haría generando el material desde su casa sola, o con asistencia de fotógrafas profesionales mujeres, consensuando desde el vestuario hasta las poses. Las imágenes de Luciana Salazar en Divas Play estarán disponibles a partir de junio, y de hecho las primeras producciones comenzarían a hacerse a mediados de este mes.

Por otra parte, la salida de Wanda Nara impulsada por el desagrado de la plataforma por la afectación a su imagen de los escándalos de la mediática con Mauro Icardi y se aceleró cuando Luli aceptó negociar, después de tres años de evasivas.

LUCIANA SALAZAR.jpg Luciana Salazar compartió tiernos recuerdos de su infancia.

Qué dijo Luciana Salazar sobre su reemplazo a Wanda

“Sentí que era el momento justo. Me lo propusieron varias veces, pero recién ahora me sentí cómoda y libre para aceptarlo”, afirmó Luciana Salazar. “Me resultó muy tentadora la forma en que abordaron el proyecto: arman un plan de marketing completo para que una sepa qué esperar, cómo puede funcionar la alianza, y eso me dio mucha seguridad. Los números cerraban, y dije: ‘¿por qué no probar?’”, continuó.