Martín Redrado rompió el silencio y reveló porque no paga la mensualidad de la hija de Luciana Salazar

El reconocido economista mostró una prueba que avala su postura de no ser deudor de la cuota alimentaria

Martin Redrado y Luciana Salazar fueron una de las parejas de las que más se habló cuando estuvieron juntos. Muchas repercusiones hubieron de la mala relación que el entorno de él tenía con la modelo. En realidad, se insistía en que nadie veía con buenos ojos que él estuviera con alguien del perfil de la modelo y ex vedette.

Y así fueron las cosas, las cuáles no terminaron anda bien entre ambos. Y tras varios años de la separación definitiva, la cosa hoy continúa, pero con reclamos por parte de Luli hacia su ex por la cuota alimentaria de Matilda, a lo que él mostró una contundente prueba que lo avala sobre su postura de no pasarle plata.