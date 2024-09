Sabrina Cortez reveló los problemas de salud que tiene

Pero el estrés no es el único motivo que Cortez cree que está detrás de su brote de acné. La ex participante de Gran Hermano también hizo referencia a un cambio importante en su rutina hormonal, ya que dejó de tomar pastillas anticonceptivas después de muchos años de uso y se colocó un dispositivo intrauterino (DIU). "Dejé las pastillas anticonceptivas, las tomé muchísimos años y no las quería más en mi vida. Me puse un DIU. Esto puede ser el factor de todos estos granos", confesó, mostrando su frustración por no poder encontrar una solución rápida a su problema.

Sabrina Cortez 2.jpg Sabrina Cortez

El brote de acné que sufre Sabrina Cortez

"Como como una ballena con hambre las 24 horas del día. Es una cosa que no puedo parar", expresó Sabrina Cortez con cierta resignación, consciente de que mejorar su estilo de vida es una de las claves para controlar el acné. Sin embargo, agregó que, aunque sabe lo que debe hacer, le resulta difícil cumplir con esos hábitos: "Sé que tengo que organizarme con la alimentación y comer mejor. Sé que tengo que entrenar, que tengo que tomar mucha agua. Yo lo tengo clarísimo. Pero no lo puedo hacer".

Lejos de mostrar vergüenza o esconder su situación, Sabrina decidió compartir su experiencia con el objetivo de recibir consejos y apoyo. En su video, pidió a sus seguidores que la ayudaran a entender qué podría estar causando este brote de acné y si alguien más había pasado por lo mismo. "¿La alimentación, el estrés o las pastillas? ¿A alguien le pasó?", preguntó, abriendo un espacio de diálogo con su comunidad en redes sociales. "Gracias a Dios no soy una persona a la que le toque la autoestima tener este tipo de cosas", afirmó con seguridad.