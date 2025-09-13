Quién es el padre de Vicente, el hijo de la Negra Vernaci que cumplió 23 años

El reciente cumpleaños volvió a poner en agenda la historia familiar de Vicente, hijo de La Negra Vernaci, y despertar la curiosidad de los medios y seguidores.

El reciente cumpleaños de Vicente, el único hijo de Elizabeth La Negra Vernaci , volvió a poner en agenda su historia familiar y a despertar la curiosidad de los medios y seguidores. El joven acaba de cumplir 23 años y, con ello, también resurgieron viejas versiones que lo vinculaban erróneamente al actor Luciano Castro como parte de su familia directa.

Sin embargo, con el paso del tiempo quedó en claro que esa relación no corresponde con la realidad y que su verdadera historia tiene otros protagonistas. Durante muchos años se instaló en el imaginario popular la idea de que Luciano Castro era el padre de Vicente.

La confusión nació de la relación cercana que mantuvo el actor con la locutora y con el propio joven, pero lo cierto es que el origen familiar del muchacho está ligado a otra persona. Su padre biológico es Martín Bonavetti, un productor y profesional vinculado al mundo de los medios, que incluso se desempeñó como director artístico de Canal 7 en su momento.

Bonavetti inició una relación con Vernaci en 1999 y, fruto de ese vínculo, en septiembre de 2002 nació Vicente. Aunque la pareja terminó separándose tiempo después por diferencias irreconciliables, ambos lograron sostener una relación cordial, priorizando siempre el bienestar y la crianza de su hijo.

La palabra de la Negra sobre su maternidad

Reservada con su vida privada, la Negra Vernaci abrió en ocasiones contadas la puerta a reflexionar sobre lo que significó para ella convertirse en madre. En entrevistas destacó que fue una decisión consciente, asumida en un momento particular de su vida, y que si bien no resultó un camino sencillo, contó con el apoyo de su entorno más cercano. También señaló que con Bonavetti, pese a las diferencias, pudieron mantener un vínculo respetuoso por Vicente, dejando claro que la prioridad siempre fue la felicidad del joven.

El presente de Vicente

A pesar de tener como madre a una de las locutoras más reconocidas del país, Vicente ha preferido mantenerse lejos de los flashes y de la exposición mediática. Con un perfil bajo, centró sus energías en los estudios de ingeniería y, en paralelo, desarrolló una pasión heredada de su entorno familiar: el automovilismo. Al igual que su tío Nunzio Vernaci, se inclinó por las competencias de rally, donde encontró un espacio para volcar su interés por la velocidad y la mecánica.

La relación con Luciano Castro

La confusión en torno a la paternidad del joven tuvo su origen en la relación sentimental que la Negra Vernaci mantuvo con Luciano Castro entre 2005 y 2009. Ese vínculo, aunque llegó a su fin hace años, dejó un lazo de cercanía entre el actor y Vicente. Con el tiempo, ese vínculo evolucionó hacia una relación marcada por la complicidad y el afecto mutuo, lo que explica en parte por qué muchos seguidores creyeron que existía un parentesco más estrecho entre ellos.

Una historia lejos de los rumores

A 23 años del nacimiento de Vicente, la historia familiar de la Negra Vernaci deja en claro que, más allá de los rumores y versiones que circularon en los medios, lo que siempre prevaleció fue el amor, el respeto y la búsqueda del bienestar de su hijo. Hoy, el joven transita su vida con bajo perfil, siguiendo sus propios sueños, mientras conserva el afecto de quienes lo acompañaron en cada etapa de su camino.