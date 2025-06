Viviana Canosa y Alejandro Fantino se pelearon en vivo por Javier Milei

Entre los ejemplos que ofreció para justificar sus dichos, mencionó que el Presidente utilizaba el término “mogólico” como insulto, hasta que fue advertido públicamente durante su campaña y pidió disculpas. También recordó una entrevista en la que Milei se refirió al papa Francisco como “el maligno”.

Fantino, si bien no confrontó directamente esas afirmaciones, mantuvo una postura más general sobre el cambio cultural en el tono del debate público. La conversación, por momentos tensa pero dentro de un marco respetuoso, incluyó un comentario llamativo del conductor: “Cuando hago un silencio es para pensarte una respuesta, no para que se arme el clip de ‘Fantino fue domado’”, a lo que Canosa respondió tajante: “No, no, a mí no me interesa eso. Estamos hablando, somos amigos, nos conocemos hace 35 años”.

Viviana Canosa 1.jpg Viviana Canosa

Viviana Canosa a punto de ser despedida por El Trece

Mientras la periodista hacía esas declaraciones sin filtro, su situación en El Trece se tornaba más inestable. Según se informó en el programa A la Tarde, Viviana habría tensado aún más la relación con las autoridades del canal tras sus recientes dichos públicos, no solo en entrevistas, sino también en su ciclo digital compartido con Fantino y Jorge Rial.

El periodista Juan Pablo Godino reveló que el canal estaría evaluando seriamente la continuidad de Viviana en Vivo, ya que su contrato actual es por apenas tres meses y vence el próximo 21 de junio. “Es un día a día, pero vienen sucediendo varias cosas. Ella hizo declaraciones muy fuertes esta semana contra las autoridades del canal”, sostuvo.