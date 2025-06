Lizy Tagliani se presentó en Tribunales tras la denuncia de Viviana Canosa: "Vengo por mi nombre y mi honor"

En esta oportunidad, ambas debían encontrarse ya que tenían la posibilidad de pedirse disculpas pero resulta que Canosa no se presentó y se reavivó el conflicto mediático. " Viviana no se presentó a la audiencia, se presentó solamente su abogado Dragani en forma virtual. Lizy fue de forma presencial, se está tomando esto muy en serio", informó la periodista Paula Varela en el programa Lape Club Social por América TV.

Por otro lado, se refirió a la denuncia que Canosa presentó en Comodoro Py: "Nunca nadie me citó para nada. Nos pusimos a disposición con un escrito, pero no fuimos convocados".

Asimismo, se mostró 'contenta' por no haber sido cancelada desde que se presentó la denuncia. "Está a la vista: estoy en todos los trabajos, la gente me sigue eligiendo, no fui cancelada. Me avalan 54 años de vida, y en 35 años como peluquera nunca una clienta se quejó", indicó la conductora de La Peña de Morfi.

"Nunca robé nada y nunca abusé de nadie. Me pregunto siempre por qué dijo algo así, pero las hipótesis prefiero dejármelas para la intimidad. Yo tuve los mejores recuerdos con ella, realmente me sorprendió", enfatizó Tagliani en defensa de su inocencia.

Cómo sigue la causa entre Lizy y Viviana

En primer lugar, Tagliani manifestó su disponibilidad a colaborar con la causa en Comodoro Py y expresó su deseo de tener un encuentro cara a cara con Viviana Canosa.

Las dos figuras debían encontrarse este jueves en el marco de una mediación por la causa penal que le inició Lizy Tagliani a Viviana Canosa por “calumnias e injurias”, pero la periodista no se presentó.

"Se labró un acta en la que se establece que ellos no se retractan, que quieren continuar hasta el final en un debate oral y que nosotros también seguiremos a fondo con la querella. Harán un descargo de eso y yo contestaré", expresó sobre la causa el abogado defensor de Tagliani, Andrés Gauto a La Nación.

"Era predecible que iba a pasar esto, pero las audiencias hay que hacerlas y para los querellantes son obligatorias, si no se considera desistimiento tácito, pero nosotros vamos a fondo y queremos Justicia, por lo que tenemos que ir al debate oral. Si no se retractan, se pondrá fecha luego de la audiencia con Bertero", agregó.