Se supo cuándo terminará el programa de Viviana Canosa en El Trece

La información fue revelada este lunes por la mañana por Santiago Riva Roy en Bondi Live, quien aseguró: “Levantan el programa de Viviana Canosa en julio”. Según explicó, la noticia fue chequeada y contaba con el aval para ser difundida: “Lo tengo chequeado y Ángel [de Brito] me dijo ‘lo podemos contar’”. De esta manera, se confirma que Viviana en Vivo, que debutó en marzo, no continuará en la grilla del canal una vez cumplidos los tres meses de emisión.

Más allá del conflicto mediático, las tensiones internas con el canal también habrían sido determinantes. Según trascendió, Adrián Suar, gerente de programación de El Trece, habría quedado molesto con Canosa pese a haberle dado libertad en el contenido de su programa. “Ella habría cruzado un límite”, mencionó días atrás el periodista Juan Pablo Godino. Aunque públicamente la conductora había afirmado sentirse respaldada por el canal, también dejó entrever cierto malestar: “Lo dijo en el stream, contó que sentía más libertad ahí”, recordó Riva Roy.

Embed Este Miércoles , Jueves Y Viernes



Maria Belen ludueña reemplaza a Canosa porque Viviana tiene el Bat Mitzvá de la nena y arregló con el canal esos tres dias para el festejo pic.twitter.com/Zxe335Uuav — A N G E L (@AngeldebritoOk) June 10, 2025

Ángel de Brito reveló cuándo será el final del programa de Viviana Canosa

En línea con esa sensación de incomodidad, el panelista fue aún más categórico: “Lo que te hace el ego no es decir ‘sí, yo quisiera seguir pero me lo levantan’. La gente de este medio tiene un problema de ego muy grande y no va a admitir eso. Qué es lo que va a decir Viviana, y ya lo está diciendo: ‘yo no siento libertad, siento más libertad en el stream, no vibro con la tele’”.

Como parte de su agenda personal, Canosa se ausentará del ciclo durante tres días esta semana, según confirmó Ángel de Brito en su cuenta de X (ex Twitter): “Este miércoles, jueves y viernes, María Belén Ludueña reemplaza a Canosa porque Viviana tiene el Bat Mitzvá de la nena y arregló con el canal esos tres días para el festejo”.